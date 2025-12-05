Индийская журналистка назвала Путина одним из самых ярких и загадочных лидеров в мире

https://1prime.ru/20251205/zhurnalistka-865230064.html
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина, назвала его одним из самых ярких и загадочных лидеров в мире.
"Глубокое погружение в мышление одного из самых ярких и загадочных лидеров мира", - написала Кашьяп в соцсети Х после интервью в Кремле.
Президент России дал интервью Aaj Tak и India Today в Кремле перед госвизитом в Индию. После интервью глава государства побеседовал с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп, а также с руководством медиахолдинга India Today Group.
