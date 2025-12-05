https://1prime.ru/20251205/zhurnalistka-865230205.html

Журналистка из Индии опубликовала кадры с Путиным после интервью

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп опубликовала на своей странице в соцсети кадры с президентом РФ Владимиром Путиным после интервью. Анджана Ом Кашьяп сообщила, что Путин после интервью Aaj Tak и India Today еще полчаса неформально общался с журналистами. Она поделилась четырьмя ранее не опубликованными кадрами с российским лидером. Два снимка были сделаны во время интервью, на них видно, как президент приветствует представителей СМИ. Еще на двух фото запечатлены моменты неформального общения Путина с индийскими журналистами. На фото президент стоит в окружении своих собеседников и переводчиков. Президент России дал интервью Aaj Tak и India Today в Кремле перед госвизитом в Индию. После интервью глава государства побеседовал с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп, а также с руководством медиахолдинга India Today Group.

