Цена на золото готовится завершить неделю ростом - 05.12.2025
Цена на золото готовится завершить неделю ростом
2025-12-05T19:56+0300
2025-12-05T19:51+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели также может оказаться в плюсе, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 34,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,81%, - до 4 277,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 3,33% - до 59,405 доллара за унцию. С начала недели цена на золото выросла на 0,7%. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. Мировые инвесторы находятся в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на следующую среду. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского центробанка положительно отразились на динамике золота. "Существует вероятность понижения ставок (ФРС США - ред.)… Несмотря на волатильность, на этой неделе траектория и динамика (цен на золото - ред.) были положительными", - цитирует агентство Рейтер главного операционного директора и соучредителя компании-дилера драгоценных металлов Allegiance Gold Алекса Эбкариана (Alex Ebkarian).
19:56 05.12.2025
 
Цена на золото готовится завершить неделю ростом

Цена на золото растет в пятницу вечером на 0,81%, по итогам недели может оказаться в плюсе

© fotolia.com / Thomas HansenСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Слитки золота. Архивное фото
© fotolia.com / Thomas Hansen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели также может оказаться в плюсе, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 34,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,81%, - до 4 277,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 3,33% - до 59,405 доллара за унцию.
С начала недели цена на золото выросла на 0,7%. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%.
Мировые инвесторы находятся в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на следующую среду. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
Ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского центробанка положительно отразились на динамике золота.
"Существует вероятность понижения ставок (ФРС США - ред.)… Несмотря на волатильность, на этой неделе траектория и динамика (цен на золото - ред.) были положительными", - цитирует агентство Рейтер главного операционного директора и соучредителя компании-дилера драгоценных металлов Allegiance Gold Алекса Эбкариана (Alex Ebkarian).
