Цена на золото готовится завершить неделю ростом

Цена на золото готовится завершить неделю ростом - 05.12.2025, ПРАЙМ

Цена на золото готовится завершить неделю ростом

Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели также может оказаться в плюсе, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T19:56+0300

2025-12-05T19:56+0300

2025-12-05T19:51+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели также может оказаться в плюсе, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 34,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,81%, - до 4 277,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 3,33% - до 59,405 доллара за унцию. С начала недели цена на золото выросла на 0,7%. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. Мировые инвесторы находятся в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на следующую среду. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского центробанка положительно отразились на динамике золота. "Существует вероятность понижения ставок (ФРС США - ред.)… Несмотря на волатильность, на этой неделе траектория и динамика (цен на золото - ред.) были положительными", - цитирует агентство Рейтер главного операционного директора и соучредителя компании-дилера драгоценных металлов Allegiance Gold Алекса Эбкариана (Alex Ebkarian).

