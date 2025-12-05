https://1prime.ru/20251205/zoloto-865261922.html
Цена на золото готовится завершить неделю ростом
Цена на золото готовится завершить неделю ростом - 05.12.2025, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить неделю ростом
Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели также может оказаться в плюсе, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T19:56+0300
2025-12-05T19:56+0300
2025-12-05T19:51+0300
рынок
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76750/96/767509655_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_e6b7134a6aec225917dcbacfba8a777b.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели также может оказаться в плюсе, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 34,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,81%, - до 4 277,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 3,33% - до 59,405 доллара за унцию. С начала недели цена на золото выросла на 0,7%. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. Мировые инвесторы находятся в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на следующую среду. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского центробанка положительно отразились на динамике золота. "Существует вероятность понижения ставок (ФРС США - ред.)… Несмотря на волатильность, на этой неделе траектория и динамика (цен на золото - ред.) были положительными", - цитирует агентство Рейтер главного операционного директора и соучредителя компании-дилера драгоценных металлов Allegiance Gold Алекса Эбкариана (Alex Ebkarian).
https://1prime.ru/20251205/rezervy-865249326.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76750/96/767509655_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_6e5d1d63f312a40b5cb808bd5bc1c3d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, comex
Цена на золото готовится завершить неделю ростом
Цена на золото растет в пятницу вечером на 0,81%, по итогам недели может оказаться в плюсе
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели также может оказаться в плюсе, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 34,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,81%, - до 4 277,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 3,33% - до 59,405 доллара за унцию.
С начала недели цена на золото выросла на 0,7%. По итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%.
Мировые инвесторы находятся в ожидании публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США
, которая запланирована на следующую среду. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по ставке ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
Ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского центробанка положительно отразились на динамике золота.
"Существует вероятность понижения ставок (ФРС США - ред.)… Несмотря на волатильность, на этой неделе траектория и динамика (цен на золото - ред.) были положительными", - цитирует агентство Рейтер главного операционного директора и соучредителя компании-дилера драгоценных металлов Allegiance Gold Алекса Эбкариана (Alex Ebkarian).
Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд