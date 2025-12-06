https://1prime.ru/20251206/aeroport-865273062.html

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

2025-12-06T08:58+0300

бизнес

россия

ярославль

росавиация

воздушный транспорт

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

бизнес, россия, ярославль, росавиация, воздушный транспорт