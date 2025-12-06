СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в Турции
dikGAZETE: Зеленский инициировал атаку, угрожающую турецкому суверенитету
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, атаковав суда в Черном море, провели диверсию, представляющую угрозу для суверенитета Турции, пишет dikGAZETE
"Украинцы совершили диверсию против российского танкера у берегов Турции в Черном море. Вообразите, что киевский режим атакует российские суда в территориальных водах суверенной страны", — говорится в публикации.
Автор статьи подчеркнул, что "после нападения у берегов Турции Зеленский стал лидером режима, который угрожает региону". Он призвал страны, особенно Турцию, дистанцироваться от главы киевского режима. Кроме того, автор выразил сомнения по поводу возможности мирного соглашения с Зеленским.
"Турция, столкнувшаяся с нарушением собственного суверенитета, должна усилить давление на Киев и принять меры против подобных посягательств", — резюмируется в материале.
Атаки на судоходство
В прошлую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Судно удалось потушить спустя почти двое суток. В тот же день, в 35 милях от турецких берегов, подвергся атаке танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу оно снова подверглось атаке безэкипажными морскими катерами. Российский танкер Midvolga-2, перевозивший растительное масло, также атаковали во вторник, но просьбы о помощи не поступало. Издание The Guardian, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах, сообщило, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера.
Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность, отметив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По словам высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткое предупреждение в связи с произошедшим.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевский режим использовал в этих атаках те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь стремятся к вооруженной эскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские действия посягательством на суверенитет Турции. Владимир Путин счел их пиратством, так как Киев применил силу в морской экономической зоне третьего государства.
