Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в Турции - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251206/ataka-865286310.html
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в Турции
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в Турции - 06.12.2025, ПРАЙМ
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в Турции
Вооруженные силы Украины, атаковав суда в Черном море, провели диверсию, представляющую угрозу для суверенитета Турции, пишет dikGAZETE | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T22:52+0300
2025-12-06T22:52+0300
в мире
черное море
турция
мария захарова
the guardian
дмитрий песков
владимир путин
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, атаковав суда в Черном море, провели диверсию, представляющую угрозу для суверенитета Турции, пишет dikGAZETE"Украинцы совершили диверсию против российского танкера у берегов Турции в Черном море. Вообразите, что киевский режим атакует российские суда в территориальных водах суверенной страны", — говорится в публикации.Автор статьи подчеркнул, что "после нападения у берегов Турции Зеленский стал лидером режима, который угрожает региону". Он призвал страны, особенно Турцию, дистанцироваться от главы киевского режима. Кроме того, автор выразил сомнения по поводу возможности мирного соглашения с Зеленским. "Турция, столкнувшаяся с нарушением собственного суверенитета, должна усилить давление на Киев и принять меры против подобных посягательств", — резюмируется в материале.Атаки на судоходствоВ прошлую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Судно удалось потушить спустя почти двое суток. В тот же день, в 35 милях от турецких берегов, подвергся атаке танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу оно снова подверглось атаке безэкипажными морскими катерами. Российский танкер Midvolga-2, перевозивший растительное масло, также атаковали во вторник, но просьбы о помощи не поступало. Издание The Guardian, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах, сообщило, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера.Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность, отметив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По словам высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткое предупреждение в связи с произошедшим.Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевский режим использовал в этих атаках те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь стремятся к вооруженной эскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские действия посягательством на суверенитет Турции. Владимир Путин счел их пиратством, так как Киев применил силу в морской экономической зоне третьего государства.Полный текст статьи доступен на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251206/udar-865285721.html
https://1prime.ru/20251206/ataki-865285864.html
черное море
турция
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, черное море, турция, мария захарова, the guardian, дмитрий песков, владимир путин, киев
В мире, Черное море, ТУРЦИЯ, Мария Захарова, The Guardian, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Киев
22:52 06.12.2025
 
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в Турции

dikGAZETE: Зеленский инициировал атаку, угрожающую турецкому суверенитету

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, атаковав суда в Черном море, провели диверсию, представляющую угрозу для суверенитета Турции, пишет dikGAZETE
"Украинцы совершили диверсию против российского танкера у берегов Турции в Черном море. Вообразите, что киевский режим атакует российские суда в территориальных водах суверенной страны", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии
Вчера, 22:36
Автор статьи подчеркнул, что "после нападения у берегов Турции Зеленский стал лидером режима, который угрожает региону". Он призвал страны, особенно Турцию, дистанцироваться от главы киевского режима. Кроме того, автор выразил сомнения по поводу возможности мирного соглашения с Зеленским.
"Турция, столкнувшаяся с нарушением собственного суверенитета, должна усилить давление на Киев и принять меры против подобных посягательств", — резюмируется в материале.

Атаки на судоходство

В прошлую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Судно удалось потушить спустя почти двое суток. В тот же день, в 35 милях от турецких берегов, подвергся атаке танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу оно снова подверглось атаке безэкипажными морскими катерами. Российский танкер Midvolga-2, перевозивший растительное масло, также атаковали во вторник, но просьбы о помощи не поступало. Издание The Guardian, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах, сообщило, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера.
Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность, отметив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По словам высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткое предупреждение в связи с произошедшим.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевский режим использовал в этих атаках те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь стремятся к вооруженной эскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские действия посягательством на суверенитет Турции. Владимир Путин счел их пиратством, так как Киев применил силу в морской экономической зоне третьего государства.
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
На Западе забили тревогу из-за действий ВСУ
Вчера, 22:38
Полный текст статьи доступен на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЧерное мореТУРЦИЯМария ЗахароваThe GuardianДмитрий ПесковВладимир ПутинКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала