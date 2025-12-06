Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за действий ВСУ - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251206/ataki-865285864.html
На Западе забили тревогу из-за действий ВСУ
На Западе забили тревогу из-за действий ВСУ - 06.12.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за действий ВСУ
Обстрелы ВСУ в районе Новороссийска лишь способствовали росту мировых цен на энергоресурсы, в то время как Россия быстро восстановилась, пишет издание The... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T22:38+0300
2025-12-06T22:38+0300
в мире
украина
киев
новороссийск
россия
мария захарова
мировая экономика
the national interest
всу
ктк
https://cdnn.1prime.ru/img/84190/64/841906476_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_9ee6ccaccd8c74ee0370dea70a3bf94a.jpg
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Обстрелы ВСУ в районе Новороссийска лишь способствовали росту мировых цен на энергоресурсы, в то время как Россия быстро восстановилась, пишет издание The National Interest."Это была отчаянная атака сторонников Украины, предназначенная для предоставления Киеву стратегической передышки. Это не сработало", — говорится в статье.Автор подчеркивает, что такие действия только напоминают о необходимости незамедлительного мирного соглашения между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что безответственные и дестабилизирующие шаги Украины, вызванные, по его мнению, отчаянием, могут иметь долговременные последствия для глобальной экономики.Россия ранее резко осудила атаки Киева на танкеры в Черном море и на объекты КТК в районе Новороссийска, призвав международное сообщество также осудить деструктивные действия украинского руководства. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, действия Киева в Черном море совершаются теми же силами, которые ранее сорвали мирный диалог, и теперь они вновь стремятся к эскалации конфликта.
https://1prime.ru/20251206/udar-865285721.html
https://1prime.ru/20251125/novorossiysk-864935799.html
украина
киев
новороссийск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84190/64/841906476_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_c1d0bb65a8a4364d6de30c729eef6e19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, киев, новороссийск, россия, мария захарова, мировая экономика, the national interest, всу, ктк
В мире, УКРАИНА, Киев, НОВОРОССИЙСК, РОССИЯ, Мария Захарова, Мировая экономика, The National Interest, ВСУ, КТК
22:38 06.12.2025
 
На Западе забили тревогу из-за действий ВСУ

TNI: атаки Украины на Новороссийск увеличили мировые цены на топливо

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Обстрелы ВСУ в районе Новороссийска лишь способствовали росту мировых цен на энергоресурсы, в то время как Россия быстро восстановилась, пишет издание The National Interest.
"Это была отчаянная атака сторонников Украины, предназначенная для предоставления Киеву стратегической передышки. Это не сработало", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Зеленский выступил с заявлением после ударов возмездия российской армии
Вчера, 22:36
Автор подчеркивает, что такие действия только напоминают о необходимости незамедлительного мирного соглашения между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что безответственные и дестабилизирующие шаги Украины, вызванные, по его мнению, отчаянием, могут иметь долговременные последствия для глобальной экономики.
Россия ранее резко осудила атаки Киева на танкеры в Черном море и на объекты КТК в районе Новороссийска, призвав международное сообщество также осудить деструктивные действия украинского руководства. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, действия Киева в Черном море совершаются теми же силами, которые ранее сорвали мирный диалог, и теперь они вновь стремятся к эскалации конфликта.
Новороссийск - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Глава Новороссийска показал последствия ночной атаки ВСУ
25 ноября, 20:37
 
В миреУКРАИНАКиевНОВОРОССИЙСКРОССИЯМария ЗахароваМировая экономикаThe National InterestВСУКТК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала