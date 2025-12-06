https://1prime.ru/20251206/ataki-865285864.html

На Западе забили тревогу из-за действий ВСУ

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Обстрелы ВСУ в районе Новороссийска лишь способствовали росту мировых цен на энергоресурсы, в то время как Россия быстро восстановилась, пишет издание The National Interest."Это была отчаянная атака сторонников Украины, предназначенная для предоставления Киеву стратегической передышки. Это не сработало", — говорится в статье.Автор подчеркивает, что такие действия только напоминают о необходимости незамедлительного мирного соглашения между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что безответственные и дестабилизирующие шаги Украины, вызванные, по его мнению, отчаянием, могут иметь долговременные последствия для глобальной экономики.Россия ранее резко осудила атаки Киева на танкеры в Черном море и на объекты КТК в районе Новороссийска, призвав международное сообщество также осудить деструктивные действия украинского руководства. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, действия Киева в Черном море совершаются теми же силами, которые ранее сорвали мирный диалог, и теперь они вновь стремятся к эскалации конфликта.

