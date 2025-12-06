https://1prime.ru/20251206/banki-865272271.html

Российские банки рассказали, будут ли меняться ставки по вкладам

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Ставки по банковским вкладам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА Новости, опросив крупные кредитные организации. Так, в Т-Банке указали, что максимальная ставка по вкладам в банке составляет 16% на трехмесячный срок, а с ежемесячной капитализацией эффективная ставка достигает 16,21%. Минимальная ставка - 8% на сроки от 18 до 24 месяцев по депозитам с возможностью пополнения весь срок. "Изменение произошло 20 ноября 2025 года. Решение 19 декабря мы будем принимать исходя из финального решения регулятора и реакции рынка", - сообщили в кредитной организации. ВТБ с 1 декабря улучшил условия по вкладам в рублях при размещении на 4 и 6 месяцев. Максимальная ставка в банке 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам. "Дальнейшие решения по изменению условий накопительных продуктов банк будет принимать исходя из конъюнктуры рынка и действий ЦБ РФ", - уточнили там. Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов сообщил, что в середине ноября банк повысил ставки по ряду вкладов на сроки до года включительно. "Сейчас ПСБ предлагает наиболее выгодные ставки по депозитам на сроках 6 месяцев для продления депозитов и на 3 месяца на новые деньги. Так, в ПСБ максимальная доходность составляет 16,2% годовых по вкладу "Сильная ставка" при размещении новых средств от 100 тысяч рублей на 3 месяца", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время ПСБ не планирует менять ставки по сберегательным продуктам. "Мы оценим целесообразность коррекции ставок после заседания Банка России по ключевой ставке", - уточнил представитель банка. "Минимальный уровень дохода мы предлагаем клиентам по депозитам на срок 36 месяцев – 10% годовых. Максимальная ставка действует по депозиту для новых клиентов – с 6 декабря она будет составлять 16% годовых. Последнее решение по изменению ставок вступит в силу с 6 декабря. Каких-то действий перед решением по изменению учетной ставки мы не предполагаем", - рассказали в пресс-службе "Ренессанс банка". "В банке "Дом.РФ" максимальная ставка составляет 17% годовых по вкладу "Мой Дом" сроком 2 месяца (для новых клиентов/"новых денег"). Максимальная ставка для всех клиентов - 16,3% годовых по вкладу "Мой Дом" сроком 3 месяца. Минимальная ставка по вкладу "Мой Дом" без опций пополнения и частичного снятия с выплатой процентов в конце срока предусмотрена при открытии вклада на 3 года и составляет 12,2% годовых", - сказал заместитель председателя правления кредитной организации Алексей Косяков. По его словам, в последний раз ставки по этому вкладу менялись с 28 ноября. "Банк "Дом.РФ" внимательно следит за ситуацией на рынке и будет принимать решения по изменению ставок исходя из рыночных условий", - уточнил собеседник агентства. В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что с 20 ноября максимальная ставка по вкладам составляет 18% годовых. Ее можно получить на сроке 36 месяцев при подключенной на всем периоде вклада подписке "Халва.Десятка" и регулярном использовании карты "Халва". "Дальнейшие решения по ставкам будут зависеть от динамики портфеля и рыночной конъюнктуры", - также отметили там. И наконец, в банке Уралсиб отметили, что минимальная ставка составляет 9,16% по вкладу "Доход" сроком 3 года, а максимальная - 17,35% с учетом капитализации процентов - по вкладу "Ключевой Плюс" сроком один год (367 дней). "Решения об изменении ставок как в сторону повышения, так и понижения принимаются банком с учетом разных факторов, поэтому в настоящее время обозначить потенциальные изменения не представляется возможным", - добавили в банке.

