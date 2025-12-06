https://1prime.ru/20251206/belorussiya-865283424.html

Ряд крупных предприятий в Белоруссии будет национализирован

Ряд крупных предприятий в Белоруссии будет национализирован - 06.12.2025, ПРАЙМ

Ряд крупных предприятий в Белоруссии будет национализирован

Ряд крупных предприятий в Белоруссии, среди которых предприятие по производству обуви Белвест и строительная компания "Минскпромстрой", будет национализирован,... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T18:36+0300

2025-12-06T18:36+0300

2025-12-06T18:36+0300

политика

промышленность

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg

МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Ряд крупных предприятий в Белоруссии, среди которых предприятие по производству обуви Белвест и строительная компания "Минскпромстрой", будет национализирован, сообщил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии (КПБ) по идеологической работе Петр Петровский на пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПБ. "Собственники, чья деятельность идет вразрез с интересами общества и государства, просто перестают владеть ею. И здесь далеко за примерами ходить не следует. Можно только приветствовать то, как наше государство вернуло народу "Коммунарку" (одну из крупнейших кондитерских фабрик – ред.). После 2020 года в стране национализированы Амкодор, "Трансрэйл-БЧ", Славкалий, БНБК, Нативита. На очереди Белвест, Минскпромстрой и некоторые другие", - сказал Петровский. По его словам, Компартия Белоруссии только приветствует национализацию таких крупных производств. "В идеале частный сектор в Беларуси должен сократиться до уровня малого и среднего предпринимательства в нестратегических отраслях", - сказал секретарь ЦК. Амкодор - белорусская машиностроительная компания, объединяющая ряд предприятий по производству машин и техники. "Трансрэйл-БЧ" занимается железнодорожными грузоперевозками. Славкалий - белорусская калийная компания, занимается выпуском удобрений. БНБК - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация выпускает комбикорма. Нативита - международная научно-производственная фармацевтическая компания. Петровский заявил, что государство вправе изъять, национализировать или экспроприировать любое частное предприятие в случае его деструктивных действий. "Государство имеет высокую миссию поставить частную собственность на службу всему белорусскому обществу. Те собственники, которые осознают свою ответственность и не злоупотребляют своей деятельностью должны и впредь под жестким контролем государства функционировать. Те же собственники, которые пытаются взорвать избранный народом путь, реставрировать капитализм, пролоббировать шоковую терапию, приватизацию и прочие ужасы из 1990-х, причем не без помощи из-за границы, через технологии майданов, цветных революций, должны уничтожаться в зародыше. 2020 год продемонстрировал, что противоречие частного и общественного у нас не исчезло и вряд ли исчезнет в ближайшие десятилетия, так как отказаться от частной собственности в ситуации капиталистического окружения нам вряд ли окажется возможным", - сказал Петровский.

https://1prime.ru/20251204/torgovlya-865202684.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, белоруссия