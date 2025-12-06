Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ряд крупных предприятий в Белоруссии будет национализирован - 06.12.2025
Ряд крупных предприятий в Белоруссии будет национализирован
Ряд крупных предприятий в Белоруссии будет национализирован
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Ряд крупных предприятий в Белоруссии, среди которых предприятие по производству обуви Белвест и строительная компания "Минскпромстрой", будет национализирован, сообщил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии (КПБ) по идеологической работе Петр Петровский на пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПБ. "Собственники, чья деятельность идет вразрез с интересами общества и государства, просто перестают владеть ею. И здесь далеко за примерами ходить не следует. Можно только приветствовать то, как наше государство вернуло народу "Коммунарку" (одну из крупнейших кондитерских фабрик – ред.). После 2020 года в стране национализированы Амкодор, "Трансрэйл-БЧ", Славкалий, БНБК, Нативита. На очереди Белвест, Минскпромстрой и некоторые другие", - сказал Петровский. По его словам, Компартия Белоруссии только приветствует национализацию таких крупных производств. "В идеале частный сектор в Беларуси должен сократиться до уровня малого и среднего предпринимательства в нестратегических отраслях", - сказал секретарь ЦК. Амкодор - белорусская машиностроительная компания, объединяющая ряд предприятий по производству машин и техники. "Трансрэйл-БЧ" занимается железнодорожными грузоперевозками. Славкалий - белорусская калийная компания, занимается выпуском удобрений. БНБК - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация выпускает комбикорма. Нативита - международная научно-производственная фармацевтическая компания. Петровский заявил, что государство вправе изъять, национализировать или экспроприировать любое частное предприятие в случае его деструктивных действий. "Государство имеет высокую миссию поставить частную собственность на службу всему белорусскому обществу. Те собственники, которые осознают свою ответственность и не злоупотребляют своей деятельностью должны и впредь под жестким контролем государства функционировать. Те же собственники, которые пытаются взорвать избранный народом путь, реставрировать капитализм, пролоббировать шоковую терапию, приватизацию и прочие ужасы из 1990-х, причем не без помощи из-за границы, через технологии майданов, цветных революций, должны уничтожаться в зародыше. 2020 год продемонстрировал, что противоречие частного и общественного у нас не исчезло и вряд ли исчезнет в ближайшие десятилетия, так как отказаться от частной собственности в ситуации капиталистического окружения нам вряд ли окажется возможным", - сказал Петровский.
18:36 06.12.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Ряд крупных предприятий в Белоруссии, среди которых предприятие по производству обуви Белвест и строительная компания "Минскпромстрой", будет национализирован, сообщил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии (КПБ) по идеологической работе Петр Петровский на пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПБ.
"Собственники, чья деятельность идет вразрез с интересами общества и государства, просто перестают владеть ею. И здесь далеко за примерами ходить не следует. Можно только приветствовать то, как наше государство вернуло народу "Коммунарку" (одну из крупнейших кондитерских фабрик – ред.). После 2020 года в стране национализированы Амкодор, "Трансрэйл-БЧ", Славкалий, БНБК, Нативита. На очереди Белвест, Минскпромстрой и некоторые другие", - сказал Петровский.
По его словам, Компартия Белоруссии только приветствует национализацию таких крупных производств.
"В идеале частный сектор в Беларуси должен сократиться до уровня малого и среднего предпринимательства в нестратегических отраслях", - сказал секретарь ЦК.
Амкодор - белорусская машиностроительная компания, объединяющая ряд предприятий по производству машин и техники. "Трансрэйл-БЧ" занимается железнодорожными грузоперевозками. Славкалий - белорусская калийная компания, занимается выпуском удобрений. БНБК - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация выпускает комбикорма. Нативита - международная научно-производственная фармацевтическая компания.
Петровский заявил, что государство вправе изъять, национализировать или экспроприировать любое частное предприятие в случае его деструктивных действий.
"Государство имеет высокую миссию поставить частную собственность на службу всему белорусскому обществу. Те собственники, которые осознают свою ответственность и не злоупотребляют своей деятельностью должны и впредь под жестким контролем государства функционировать. Те же собственники, которые пытаются взорвать избранный народом путь, реставрировать капитализм, пролоббировать шоковую терапию, приватизацию и прочие ужасы из 1990-х, причем не без помощи из-за границы, через технологии майданов, цветных революций, должны уничтожаться в зародыше. 2020 год продемонстрировал, что противоречие частного и общественного у нас не исчезло и вряд ли исчезнет в ближайшие десятилетия, так как отказаться от частной собственности в ситуации капиталистического окружения нам вряд ли окажется возможным", - сказал Петровский.
