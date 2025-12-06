https://1prime.ru/20251206/blokirovka-865246719.html

Россиян научили, как перевести деньги, чтобы избежать блокировки

Россиян научили, как перевести деньги, чтобы избежать блокировки - 06.12.2025, ПРАЙМ

Россиян научили, как перевести деньги, чтобы избежать блокировки

06.12.2025

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Как оформить перевод денег так, чтобы он не попал под блокировку, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей СироткинОн дал несколько советов:Если вы отправляете переводы со своей карты на другую свою карту другого банка, то под подозрение могут попасть переводы, которые составляют более 200 тысяч рублей;Если вы занимаетесь частной практикой, не являясь самозанятым, а на ваш счёт периодически поступают суммы от разных людей из разных регионов, то вы попадаете под подозрение. Причем эти суммы могут быть небольшими.“В этой связи проще получить статус самозанятого и платить налоги со своей деятельности”, - советует он.Если ничего этого нет, и вам просто нужно перечислить определенную сумму родственникам, которые проживают в другом регионе и которые, возможно, имеют другую фамилию, то нужно в комментарии к письму указывать назначение платежа. Формулировка может быть любой – на личные нужды, на возврат долга или подарок на день рождения. Это позволит банку лучше идентифицировать платеж, который вы вносите.Есть также общие правила. Например, нельзя переводить деньги по просьбе незнакомцев и посторонних лиц. Не следует передавать карту и личные данные для входа в онлайн-банк третьим лицам. Если вы меняете фамилию или какие-то персональные данные, то лучше своевременно проинформировать об этом банк.“В общем, банку должно быть четко и ясно понятно, что вы не занимаетесь какой-то дополнительной предпринимательской деятельностью и что ваши переводы законны. Банки прекрасно понимают, что у граждан есть необходимость переводить личные средства, просто об этом нужно более прозрачно и открыто говорить”, - рассуждает Сироткин.Другое дело, что банки могут по-разному интерпретировать ваши переводы. Нужно, чтобы они были более открытыми в объяснении причин блокировки, заключил он.

