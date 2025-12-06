Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян научили, как перевести деньги, чтобы избежать блокировки - 06.12.2025, ПРАЙМ
Россиян научили, как перевести деньги, чтобы избежать блокировки
Россиян научили, как перевести деньги, чтобы избежать блокировки - 06.12.2025, ПРАЙМ
Россиян научили, как перевести деньги, чтобы избежать блокировки
Как оформить перевод денег так, чтобы он не попал под блокировку, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры банковского дела университета... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T03:03+0300
2025-12-06T03:03+0300
финансы
банк россии
блокировка
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ.
финансы, банк россии, блокировка
Финансы, Банк России, блокировка
03:03 06.12.2025
 
Россиян научили, как перевести деньги, чтобы избежать блокировки

Экономист Сироткин объяснил, как перевести деньги без подозрений и блокировки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Как оформить перевод денег так, чтобы он не попал под блокировку, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин
Он дал несколько советов:
Если вы отправляете переводы со своей карты на другую свою карту другого банка, то под подозрение могут попасть переводы, которые составляют более 200 тысяч рублей;
Если вы занимаетесь частной практикой, не являясь самозанятым, а на ваш счёт периодически поступают суммы от разных людей из разных регионов, то вы попадаете под подозрение. Причем эти суммы могут быть небольшими.
“В этой связи проще получить статус самозанятого и платить налоги со своей деятельности”, - советует он.
Если ничего этого нет, и вам просто нужно перечислить определенную сумму родственникам, которые проживают в другом регионе и которые, возможно, имеют другую фамилию, то нужно в комментарии к письму указывать назначение платежа. Формулировка может быть любой – на личные нужды, на возврат долга или подарок на день рождения. Это позволит банку лучше идентифицировать платеж, который вы вносите.
Есть также общие правила. Например, нельзя переводить деньги по просьбе незнакомцев и посторонних лиц. Не следует передавать карту и личные данные для входа в онлайн-банк третьим лицам. Если вы меняете фамилию или какие-то персональные данные, то лучше своевременно проинформировать об этом банк.
“В общем, банку должно быть четко и ясно понятно, что вы не занимаетесь какой-то дополнительной предпринимательской деятельностью и что ваши переводы законны. Банки прекрасно понимают, что у граждан есть необходимость переводить личные средства, просто об этом нужно более прозрачно и открыто говорить”, - рассуждает Сироткин.
Другое дело, что банки могут по-разному интерпретировать ваши переводы. Нужно, чтобы они были более открытыми в объяснении причин блокировки, заключил он.
 
ФинансыБанк Россииблокировка
 
 
Заголовок открываемого материала