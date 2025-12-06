https://1prime.ru/20251206/bondarchuk-865271596.html

Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы

Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы - 06.12.2025, ПРАЙМ

Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы

Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T07:55+0300

2025-12-06T07:55+0300

2025-12-06T07:55+0300

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865271596.jpg?1764996920

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, в мировой суд поступили два административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. По данным материалов, суд решил вернуть протоколы об административных правонарушениях должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при составлении, после устранения которых их снова направят в суд. Ранее Рудскую уже привлекали к ответственности по данной статье. По нескольким протоколам ее оштрафовали на сумму в 30 тысяч рублей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф