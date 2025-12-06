Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы - 06.12.2025
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы - 06.12.2025, ПРАЙМ
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы
Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся... | 06.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, в мировой суд поступили два административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. По данным материалов, суд решил вернуть протоколы об административных правонарушениях должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при составлении, после устранения которых их снова направят в суд. Ранее Рудскую уже привлекали к ответственности по данной статье. По нескольким протоколам ее оштрафовали на сумму в 30 тысяч рублей.
2025
общество , рф
Общество , РФ
07:55 06.12.2025
 
Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы

Бывшей жене Бондарчука Рудской грозят новые штрафы за неоплаченные вовремя штрафы

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые двукратные штрафы за неоплаченные вовремя другие штрафы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в мировой суд поступили два административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
По данным материалов, суд решил вернуть протоколы об административных правонарушениях должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при составлении, после устранения которых их снова направят в суд.
Ранее Рудскую уже привлекали к ответственности по данной статье. По нескольким протоколам ее оштрафовали на сумму в 30 тысяч рублей.
 
ОбществоРФ
 
 
