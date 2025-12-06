https://1prime.ru/20251206/briks-865281719.html

Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы

ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы, заявил в субботу на форуме Doha forum в Катаре министр иностранных дел Нигерии Юсеф Туггар. "К 2050 году население Нигерии составит 400 миллионов человек, и мы спешим трансформировать наше общество в сторону среднего класса. Нам есть много чему поучиться у БРИКС, и мы как крупнейшая экономика мира увидели,.. как важно для нас иметь отношения на основе наших интересов. В ближайшие годы мы ждем, что Нигерия получит полноправное членство в БРИКС", - сказал глава МИД.

