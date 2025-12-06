Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы - 06.12.2025
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы - 06.12.2025, ПРАЙМ
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы, заявил в субботу на форуме Doha forum в Катаре министр иностранных дел Нигерии Юсеф... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T15:21+0300
2025-12-06T15:21+0300
экономика
мировая экономика
нигерия
катар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846072502_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f17df45646e2dfa8c1a0985d3588ed92.jpg
ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы, заявил в субботу на форуме Doha forum в Катаре министр иностранных дел Нигерии Юсеф Туггар. "К 2050 году население Нигерии составит 400 миллионов человек, и мы спешим трансформировать наше общество в сторону среднего класса. Нам есть много чему поучиться у БРИКС, и мы как крупнейшая экономика мира увидели,.. как важно для нас иметь отношения на основе наших интересов. В ближайшие годы мы ждем, что Нигерия получит полноправное членство в БРИКС", - сказал глава МИД.
нигерия
катар
мировая экономика, нигерия, катар
Экономика, Мировая экономика, Нигерия, КАТАР
15:21 06.12.2025
 
Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы

Глава МИД Туггар: Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы

© Фото : Unsplash/Emmanuel Ikwuegbu Мужчина с флагом Нигерии
Мужчина с флагом Нигерии - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Мужчина с флагом Нигерии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Emmanuel Ikwuegbu
ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Нигерия рассчитывает на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы, заявил в субботу на форуме Doha forum в Катаре министр иностранных дел Нигерии Юсеф Туггар.
"К 2050 году население Нигерии составит 400 миллионов человек, и мы спешим трансформировать наше общество в сторону среднего класса. Нам есть много чему поучиться у БРИКС, и мы как крупнейшая экономика мира увидели,.. как важно для нас иметь отношения на основе наших интересов. В ближайшие годы мы ждем, что Нигерия получит полноправное членство в БРИКС", - сказал глава МИД.
Экономика Мировая экономика Нигерия КАТАР
 
 
