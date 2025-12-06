Россияне стали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX

https://1prime.ru/20251206/chaty-865274576.html
2025-12-06T10:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83237/73/832377361_540:0:2732:1233_1920x0_80_0_0_92c9b726d71ea5be57155e641b6872ea.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россияне стали получать уведомления от Госуслуг о создании домовых чатов в мессенджере Max, выяснил корреспондент РИА Новости. Для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в Max, сообщал в ноябре министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. "Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома… В доме по адресу… Красногорск появился официальный чат в мессенджере МАХ". - говорится в сообщении. Там также перечисляются плюсы официального чата. "Безопасный, надёжный — работает при блокировке интернета… Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей… Удобно отслеживать новую информацию — чат объединит всех соседей и заменит переписки в разных мессенджерах", - написано в уведомлении от Госуслуг.
