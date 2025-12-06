Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог рассказал о важной детали в новой доктрине нацбезопасности США - 06.12.2025
Политолог рассказал о важной детали в новой доктрине нацбезопасности США
Политолог рассказал о важной детали в новой доктрине нацбезопасности США - 06.12.2025, ПРАЙМ
Политолог рассказал о важной детали в новой доктрине нацбезопасности США
Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, отметил в комментарии РИА Новости директор по... | 06.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Давид Нармания. Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Документ радикально пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях. "В доктрине декларируется совершенно новый подход к европейским делам. Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: "НАТО не должна быть организацией для бесконечного расширения", — заявил Лукьянов. По его словам, на протяжении всей эпохи после холодной войны идея о включении новых членов в альянс была мантрой, не ставившейся под сомнение. При этом он подчеркнул, что в западной прессе неоднократно публиковались сообщения о том, что президент США Дональд Трамп намерен вовсе выйти из альянса. "Теперь они, судя по всему, выходить не собираются, но считают, что организация не должна брать на себя лишний риск. Потому что попытки расширения, как показал пример Украины, несут очень серьезные угрозы безопасности и стабильности", — подчеркнул он.
09:26 06.12.2025
 
Политолог рассказал о важной детали в новой доктрине нацбезопасности США

Лукьянов: США в доктрине нацбезопасности придерживаются нового подхода в НАТО

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Давид Нармания. Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Документ радикально пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
"В доктрине декларируется совершенно новый подход к европейским делам. Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: "НАТО не должна быть организацией для бесконечного расширения", — заявил Лукьянов.
По его словам, на протяжении всей эпохи после холодной войны идея о включении новых членов в альянс была мантрой, не ставившейся под сомнение.
При этом он подчеркнул, что в западной прессе неоднократно публиковались сообщения о том, что президент США Дональд Трамп намерен вовсе выйти из альянса.
"Теперь они, судя по всему, выходить не собираются, но считают, что организация не должна брать на себя лишний риск. Потому что попытки расширения, как показал пример Украины, несут очень серьезные угрозы безопасности и стабильности", — подчеркнул он.
