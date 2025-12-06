Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава дипломатии ЕС прокомментировала новую доктрину нацбезопасности США - 06.12.2025
Глава дипломатии ЕС прокомментировала новую доктрину нацбезопасности США
Глава дипломатии ЕС прокомментировала новую доктрину нацбезопасности США - 06.12.2025, ПРАЙМ
Глава дипломатии ЕС прокомментировала новую доктрину нацбезопасности США
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, комментируя новую доктрину национальной безопасности США с критикой Европы, заявила, что Соединенные Штаты "в... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T11:38+0300
2025-12-06T11:38+0300
европа
сша
украина
кая каллас
ес
в мире
добыча нефти в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, комментируя новую доктрину национальной безопасности США с критикой Европы, заявила, что Соединенные Штаты "в чем-то правы". В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. "Я читала часть, касающуюся Европы. Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно", - сказала глава дипломатии ЕС на форуме в Катаре. По мнению Каллас, США правы в части, где критикуют несамостоятельность Евросоюза и необходимость для Европы брать на себя ответственность за собственную безопасность.
европа
сша
украина
европа, сша, украина, кая каллас, ес, в мире, добыча нефти в мире
ЕВРОПА, США, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, В мире, добыча нефти в мире
11:38 06.12.2025
 
Глава дипломатии ЕС прокомментировала новую доктрину нацбезопасности США

Каллас согласилась с критикой ЕС в новой доктрине нацбезопасности США

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, комментируя новую доктрину национальной безопасности США с критикой Европы, заявила, что Соединенные Штаты "в чем-то правы".
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"Я читала часть, касающуюся Европы. Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно", - сказала глава дипломатии ЕС на форуме в Катаре.
По мнению Каллас, США правы в части, где критикуют несамостоятельность Евросоюза и необходимость для Европы брать на себя ответственность за собственную безопасность.
ЕВРОПА США УКРАИНА Кая Каллас ЕС В мире добыча нефти в мире
 
 
