Глава дипломатии ЕС прокомментировала новую доктрину нацбезопасности США

БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, комментируя новую доктрину национальной безопасности США с критикой Европы, заявила, что Соединенные Штаты "в чем-то правы". В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. "Я читала часть, касающуюся Европы. Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно", - сказала глава дипломатии ЕС на форуме в Катаре. По мнению Каллас, США правы в части, где критикуют несамостоятельность Евросоюза и необходимость для Европы брать на себя ответственность за собственную безопасность.

