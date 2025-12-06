https://1prime.ru/20251206/dolgi-865275298.html

Россияне стали реже скрывать долговые обязательства, показал опрос

2025-12-06T10:50+0300

2025-12-06T10:50+0300

2025-12-06T10:51+0300

экономика

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_429999baf234ac112bff78047b3b714b.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россияне признаются, что стали реже утаивать от близких и знакомых наличие у них долговых обязательств - доля скрывающих за последний год снизилась до 32% с 59%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Цель исследования - узнать, как изменились финансовые привычки россиян за год... Почти вдвое снизилось количество респондентов, скрывающих наличие долговых обязательств от знакомых и близких - с 59% до 32%", - сообщают аналитики по результатам исследования, в ходе которого опросили 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Одновременно с этим до 48% с 32% выросло число тех, кто не скрывает, но и не афиширует наличие кредитов, а россиян, которые спокойно говорят о наличии кредитных продуктов, стало вдвое больше в сравнении с прошлым годом - 18%. На вопрос, почему анкетируемые перестали стыдиться займов и кредитов, более четверти (27%) ответили, что просто лучше стали понимать продукт и научились им грамотно пользоваться, еще 26% рассказали, что на их смелость повлияли друзья и знакомые, у которых есть кредиты, а 16% перестали допускать просрочки. Также отмечается, что на вопрос, как они проверяют компанию перед оформлением кредита, 86% россиян ответили, что часто читают отзывы на геосервисах и финансовых маркетплейсах. "Интересно, что 38% респондентов назвали личный кабинет самым удобным каналом взаимодействия с компанией. Далее по популярности следует телефон - 29%, мессенджеры - 17% и офис - 9%. Наименее популярным каналом оказалась электронная почта - этот тип коммуникации удобен лишь для 7% опрошенных", - говорится в исследовании.

финансы, банки, россия