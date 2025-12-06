https://1prime.ru/20251206/dvizhenie-865279148.html

Правительство одобрило расширение полномочий регионов по дорожному движению

Правительство одобрило расширение полномочий регионов по дорожному движению - 06.12.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило расширение полномочий регионов по дорожному движению

Правительство РФ приняло проект федерального закона, направленный на расширение полномочий регионов по дорожному движению. | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T13:16+0300

2025-12-06T13:16+0300

2025-12-06T13:16+0300

россия

бизнес

рф

дорожное движение

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865278883_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21ff77e14becc7342b03fd850716329e.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект федерального закона, направленный на расширение полномочий регионов по дорожному движению. Заседание кабмина прошло в четверг. "Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"... Решение правительства: Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что законопроектом предлагается наделить органы государственной власти всех субъектов РФ полномочиями по утверждению перечня транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют более восьми пассажирских мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и движение которых разрешено по полосам для маршрутных транспортных средств, организованным на дорогах, расположенных на территории соответствующих субъектов страны.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, дорожное движение, правительство рф