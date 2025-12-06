https://1prime.ru/20251206/dvizhenie-865279148.html
Правительство одобрило расширение полномочий регионов по дорожному движению
Правительство одобрило расширение полномочий регионов по дорожному движению
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект федерального закона, направленный на расширение полномочий регионов по дорожному движению. Заседание кабмина прошло в четверг. "Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"... Решение правительства: Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что законопроектом предлагается наделить органы государственной власти всех субъектов РФ полномочиями по утверждению перечня транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров, имеют более восьми пассажирских мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и движение которых разрешено по полосам для маршрутных транспортных средств, организованным на дорогах, расположенных на территории соответствующих субъектов страны.
