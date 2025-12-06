Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы страны G20, где электричество обходится дешевле всего - 06.12.2025
Названы страны G20, где электричество обходится дешевле всего
Названы страны G20, где электричество обходится дешевле всего
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Среди стран "Большой двадцатки" дешевле всего электроэнергия обходится домохозяйствам в Саудовской Аравии, Турции и России, а вот дороже всего электричество в Германии, Италии и Великобритании, подсчитало РИА Новости по открытым данным, данным Евростата и Росстата. Так, по последним доступным данным на этот год, дешевле всего стоимость киловатт-часа для домохозяйств оказалась в Саудовской Аравии - 0,05 доллара и в Турции - 0,066 доллара. На третьем месте расположилась Россия, где, согласно данным Росстата, средняя стоимость киловатт-часа обходится в среднем в 5,26 рубля или 0,068 доллара. Замкнули пятерку стран с самым недорогим электричеством в домах Индия - 0,073 доллара и Китай - 0,075 доллара. В десятку также вошли Аргентина (0,082 доллара за киловатт-час), Индонезия (0,09), Мексика (0,11), Канада (0,12) и Южная Корея (0,13). При этом дороже всего электричество в G20 для европейцев: в Германии киловатт-час стоит 0,4 доллара, в Италии - 0,37 доллара, а в Великобритании - 0,35 доллара. В пятерке стран с самой дорогой электроэнергией также оказались Франция (0,259 доллара) и Австралия (0,256).
08:18 06.12.2025 (обновлено: 08:19 06.12.2025)
 
Названы страны G20, где электричество обходится дешевле всего

Росстат: в G20 электричество дешевле всего обходится в Саудовской Аравии, Турции и РФ

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Среди стран "Большой двадцатки" дешевле всего электроэнергия обходится домохозяйствам в Саудовской Аравии, Турции и России, а вот дороже всего электричество в Германии, Италии и Великобритании, подсчитало РИА Новости по открытым данным, данным Евростата и Росстата.
Так, по последним доступным данным на этот год, дешевле всего стоимость киловатт-часа для домохозяйств оказалась в Саудовской Аравии - 0,05 доллара и в Турции - 0,066 доллара. На третьем месте расположилась Россия, где, согласно данным Росстата, средняя стоимость киловатт-часа обходится в среднем в 5,26 рубля или 0,068 доллара.
Замкнули пятерку стран с самым недорогим электричеством в домах Индия - 0,073 доллара и Китай - 0,075 доллара. В десятку также вошли Аргентина (0,082 доллара за киловатт-час), Индонезия (0,09), Мексика (0,11), Канада (0,12) и Южная Корея (0,13).
При этом дороже всего электричество в G20 для европейцев: в Германии киловатт-час стоит 0,4 доллара, в Италии - 0,37 доллара, а в Великобритании - 0,35 доллара. В пятерке стран с самой дорогой электроэнергией также оказались Франция (0,259 доллара) и Австралия (0,256).
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа для Европы
4 декабря, 14:17
 
ЭнергетикаМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯТУРЦИЯГЕРМАНИЯРосстатЕвростат
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала