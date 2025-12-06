https://1prime.ru/20251206/es-865273982.html

ЕС изменит подход к построению энергосети, пишет FT

2025-12-06T09:51+0300

2025-12-06T09:51+0300

2025-12-06T09:59+0300

энергетика

мировая экономика

брюссель

европа

ес

ек

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. ЕС намерен применить новый подход к построению энергосети блока на фоне миллиардных потерь, пишет газета Financial Times. "ЕС применит новый директивный подход к построению своей трансграничной энергетической сети на фоне того, как еврокомиссар по энергетике блока предупредил о миллиардных потерях из-за факторов, сдерживающих рост, и несоответствия предложения спросу", - говорится в материале издания. По данным газеты, в Брюсселе намерены разработать централизованный план для определения того, где необходимы инвестиции, а также для нахождения проектов в целях устранения имеющихся пробелов. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью газете заявил, что "самой большой угрозой" для достижения целей блока в области декарбонизации и энергетической безопасности является медленное строительство энергосистемы. "В Европе это огромная проблема, и мы ежегодно теряем миллиарды долларов ... из-за урезаний и сдерживающих факторов", - отметил он. Йоргенсен ранее заявлял, что Еврокомиссия до конца 2025 года представит свой план по улучшению совместимости энергосетей стран Евросоюза. По его словам, ЕК в своем проекте многолетнего бюджета ЕС на период с 2027 года предусмотрела пятикратное увеличение расходов (с 6 миллиардов евро до 30 миллиардов евро) на обеспечение такой совместимости и расширение сетей.

2025

мировая экономика, брюссель, европа, ес, ек