Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам - 06.12.2025, ПРАЙМ
Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам
Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам - 06.12.2025, ПРАЙМ
Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам
Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T15:57+0300
2025-12-06T16:01+0300
мировая экономика
сша
европа
брюссель
ес
илон маск
в мире
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. "ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Кроме того, он задался вопросом, от чего именно США защищают Европу. Позднее Маск добавил в другом сообщении в соцсети Х, что бюрократия Евросоюза "медленно до смерти душит Европу".Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
сша
европа
брюссель
мировая экономика, сша, европа, брюссель, ес, илон маск, в мире
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Брюссель, ЕС, Илон Маск, В мире
15:57 06.12.2025 (обновлено: 16:01 06.12.2025)
 
Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам

Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.
"ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Кроме того, он задался вопросом, от чего именно США защищают Европу.
Позднее Маск добавил в другом сообщении в соцсети Х, что бюрократия Евросоюза "медленно до смерти душит Европу".
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мировая экономикаСШАЕВРОПАБрюссельЕСИлон МаскВ мире
 
 
