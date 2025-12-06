"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper
"Газпром экспорт" подал иск к дочке Uniper, имеющей долю в газопроводе OPAL
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20-процентной долей в газопроводе OPAL - в сухопутном продолжении "Северного потока" по территории Германии, следует из материалов дела.
"ООО "Газпром экспорт" - исковое заявление... Ответчики... Lubmin-Brandov Gastransport GmbH", - говорится в карточке дела.
Информация о принятии иска к производству и дате его рассмотрения пока не приводится.
Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, согласно данным на ее сайте, входит в холдинг Uniper Global Commodities SE и владеет 20% долей в газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Европы.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга с октября 2023 года регулярно удовлетворяет иски "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам. Все они относятся к введению запрета на продолжение судебных разбирательств между сторонами за рубежом.
Так, в марте 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Тогда же суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к Uniper Global Commodities SE и к METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.