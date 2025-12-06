Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251206/gazprom-865280233.html
"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper
"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper - 06.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T13:52+0300
2025-12-06T14:08+0300
энергетика
газ
бизнес
санкт-петербург
ленинградская область
германия
газпром
uniper
gasunie
https://cdnn.1prime.ru/img/83140/01/831400154_0:108:3069:1834_1920x0_80_0_0_7ad711df8552021145310de25206e26f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20-процентной долей в газопроводе OPAL - в сухопутном продолжении "Северного потока" по территории Германии, следует из материалов дела. "ООО "Газпром экспорт" - исковое заявление... Ответчики... Lubmin-Brandov Gastransport GmbH", - говорится в карточке дела. Информация о принятии иска к производству и дате его рассмотрения пока не приводится. Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, согласно данным на ее сайте, входит в холдинг Uniper Global Commodities SE и владеет 20% долей в газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Европы. Арбитражный суд Санкт-Петербурга с октября 2023 года регулярно удовлетворяет иски "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам. Все они относятся к введению запрета на продолжение судебных разбирательств между сторонами за рубежом. Так, в марте 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Тогда же суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к Uniper Global Commodities SE и к METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
https://1prime.ru/20241212/sud-853533981.html
санкт-петербург
ленинградская область
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83140/01/831400154_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92a50d65dd0569a8c60c53060d25ee87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, германия, газпром, uniper, gasunie
Энергетика, Газ, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, ГЕРМАНИЯ, Газпром, Uniper, Gasunie
13:52 06.12.2025 (обновлено: 14:08 06.12.2025)
 
"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper

"Газпром экспорт" подал иск к дочке Uniper, имеющей долю в газопроводе OPAL

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтенд компании Uniper
Стенд компании Uniper - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Стенд компании Uniper . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20-процентной долей в газопроводе OPAL - в сухопутном продолжении "Северного потока" по территории Германии, следует из материалов дела.
"ООО "Газпром экспорт" - исковое заявление... Ответчики... Lubmin-Brandov Gastransport GmbH", - говорится в карточке дела.
Информация о принятии иска к производству и дате его рассмотрения пока не приводится.
Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, согласно данным на ее сайте, входит в холдинг Uniper Global Commodities SE и владеет 20% долей в газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Европы.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга с октября 2023 года регулярно удовлетворяет иски "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам. Все они относятся к введению запрета на продолжение судебных разбирательств между сторонами за рубежом.
Так, в марте 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Тогда же суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к Uniper Global Commodities SE и к METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
%Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
ВС отказал "дочке" OMV в пересмотре решений по суду с "Газпром экспортом"
12 декабря 2024, 19:59
 
ЭнергетикаГазБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьГЕРМАНИЯГазпромUniperGasunie
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала