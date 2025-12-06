https://1prime.ru/20251206/gazprom-865280233.html

"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper

"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper - 06.12.2025, ПРАЙМ

"Газпром экспорт" подал иск к "дочке" Uniper

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T13:52+0300

2025-12-06T13:52+0300

2025-12-06T14:08+0300

энергетика

газ

бизнес

санкт-петербург

ленинградская область

германия

газпром

uniper

gasunie

https://cdnn.1prime.ru/img/83140/01/831400154_0:108:3069:1834_1920x0_80_0_0_7ad711df8552021145310de25206e26f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20-процентной долей в газопроводе OPAL - в сухопутном продолжении "Северного потока" по территории Германии, следует из материалов дела. "ООО "Газпром экспорт" - исковое заявление... Ответчики... Lubmin-Brandov Gastransport GmbH", - говорится в карточке дела. Информация о принятии иска к производству и дате его рассмотрения пока не приводится. Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, согласно данным на ее сайте, входит в холдинг Uniper Global Commodities SE и владеет 20% долей в газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Европы. Арбитражный суд Санкт-Петербурга с октября 2023 года регулярно удовлетворяет иски "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам. Все они относятся к введению запрета на продолжение судебных разбирательств между сторонами за рубежом. Так, в марте 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Тогда же суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к Uniper Global Commodities SE и к METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.

https://1prime.ru/20241212/sud-853533981.html

санкт-петербург

ленинградская область

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, германия, газпром, uniper, gasunie