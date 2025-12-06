https://1prime.ru/20251206/gazprom-865284456.html

Суд 20 января изучит жалобу "Газпрома" о налоговых льготах на "Лахта Центр"

энергетика

бизнес

россия

санкт-петербург

ленинградская область

фнс россии

газпром

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 20 января рассмотрит жалобу "Газпрома" на решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительными решений налоговой инспекции, отказавшей газовому концерну в применении инвестиционных налоговых льгот в отношении многофункционального комплекса "Лахта Центр" на общую сумму около 3,5 миллиарда рублей, следует из материалов дела. "Апелляционную жалобу ПАО "Газпром"... принять к производству... Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 20 января 2026 года в 10 час. 30 мин", – говорится в определении апелляционного суда. Согласно материалам дела, газовый концерн оспаривает решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 октября. Ответчиком выступает Межрайонная инспекция ФНС (МИФНС) №26 по Санкт-Петербургу. Иск "Газпрома" заявлен о признании недействительным двух ее решений от 21 апреля 2025 года. Как отмечается в решении арбитражного суда в пользу налоговиков, этими решениями МИФНС "признала неправомерным применение обществом в 2020 и 2021 годах в отношении объекта недвижимости "Многофункциональный комплекс "Лахта Центр"... инвестиционной налоговой льготы, предусмотренной статьей 11-2-1 закона Санкт-Петербурга... "О налоговых льготах". При этом размер заявленной льготы за 2020 год составляет 1,57 миллиарда рублей, за 2021 год – 1,885 миллиарда рублей, уточняется в оспариваемом решении суда. Применение этих льгот снижает общий объем выплат по налогу на имущество. Согласно выводам арбитражного суда, одной из причин отказа в применении инвестиционных налоговых льгот стало то, что "Газпром" приобрел здание "Лахта Центра" у АО "Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" уже после ввода объекта в эксплуатацию, тогда как одним из условий применения льготы является ввод объекта в эксплуатацию организацией, которая осуществила вложения (в данном случае это "Газпром"). "ПАО "Газпром" приобрело здание, которое было введено в эксплуатацию предыдущим собственником АО "Многофункциональный комплекс "Лахта Центр"... Таким образом, ПАО "Газпром" не выполнено обязательное условие по вводу объекта недвижимости в эксплуатацию", – указывается в решении суда. "Лахта Центр" - многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра.

