В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе

2025-12-06T04:51+0300

2025-12-06T04:51+0300

2025-12-06T05:16+0300

технологии

бизнес

россия

рф

госдума

единая россия

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с РИА Новости предложил освободить редакции СМИ от ответственности за неверно указанную возрастную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий по вине рекламодателя. По его словам, инициативы с соответствующими изменениями в законы РФ будут в ближайшее время направлены на предварительное рассмотрение в экспертный совет по законотворческой деятельности партии "Единая Россия". "Планирую инициировать изменения в законодательстве для того, чтобы освободить редакции СМИ от ответственности за неверную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий", - сказал Боярский. Депутат пояснил, что речь идёт о ситуациях, когда СМИ, в том числе газеты, телеканалы, радио или интернет-ресурсы, распространяют афиши с некорректным возрастным цензом. Боярский напомнил, что практика исключения ответственности редакций СМИ, распространяющих информационный материал, уже существует. "К примеру, действующая статья 13.21 кодекса об административных правонарушениях РФ предполагает, что в случае неверной возрастной маркировки телепрограммы ответственность несёт лицо, предоставившее соответствующую информацию о ней, а не газета, которая напечатала в рамках договора", - пояснил он. Председатель ИТ-комитета считает, что при распространении, например, театральной афиши, информации о концерте или анонса циркового представления, ответственность должна ложиться на рекламодателя, который предоставляет недостоверные сведения о зрелищном мероприятии. "СМИ не может заранее знать о характере события и отследить корректность маркировки", - добавил он. Боярский рассказал, что с просьбой о внесении таких изменений в законодательство к нему обращались представители отрасли на форуме Союза журналистов России в начале осени. "Поддерживает инициативу и торгово-промышленная палата. Особенно данная несправедливость бьёт по региональным редакциям, которым сложно выплачивать штрафы из-за небольших бюджетов", - заключил депутат.

рф

2025

