https://1prime.ru/20251206/gd-865284616.html
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков - 06.12.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили открыть единую горячую линию для вопросов по финансовым операциям, в том числе для проверки достоверности... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T20:12+0300
2025-12-06T20:12+0300
2025-12-06T20:12+0300
мошенничество
банки
финансы
россия
росфинмониторинг
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили открыть единую горячую линию для вопросов по финансовым операциям, в том числе для проверки достоверности звонков из банков и ведомств, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счёт". Как обманули и Ларису Долину, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга. Поэтому мы обратились в правительство и Центробанк с предложением открыть единую горячую линию для всех вопросов по финансовым операциям", - сказал он. Как объяснил депутат, если человеку будут звонить якобы из ведомства или банка, то он сможет проверить достоверность такого звонка, позвонив на специальную горячую линию. "Вы берёте ФИО, подразделение, должность и номер обращения, ставите звонок на удержание и сами набираете горячую линию. Там подтверждают, что такой сотрудник действительно вами занимается. Если нет — это мошенники", - рассказал парламентарий.
https://1prime.ru/20251203/gd--865173134.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, росфинмониторинг, госдума
Мошенничество, Банки, Финансы, РОССИЯ, Росфинмониторинг, Госдума
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков
В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков и ведомств
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили открыть единую горячую линию для вопросов по финансовым операциям, в том числе для проверки достоверности звонков из банков и ведомств, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
"У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счёт". Как обманули и Ларису Долину, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга
. Поэтому мы обратились в правительство и Центробанк с предложением открыть единую горячую линию для всех вопросов по финансовым операциям", - сказал он.
Как объяснил депутат, если человеку будут звонить якобы из ведомства или банка, то он сможет проверить достоверность такого звонка, позвонив на специальную горячую линию.
"Вы берёте ФИО, подразделение, должность и номер обращения, ставите звонок на удержание и сами набираете горячую линию. Там подтверждают, что такой сотрудник действительно вами занимается. Если нет — это мошенники", - рассказал парламентарий.
Комитет ГД поддержал допуск Росфинмониторинга к данным системы "Мир" и СБП