Эксперт предложил расширить программу "Дальневосточный гектар"
Эксперт предложил расширить программу "Дальневосточный гектар"
2025-12-06T12:44+0300
2025-12-06T12:44+0300
2025-12-06T12:54+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – ПРАЙМ. Член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев в комментарии РИА Новости предложил распространить программу "Дальневосточный гектар" на сельскохозяйственные и промышленные районы европейской части России. "Механизм выделения земель по примеру дальневосточного гектара позволит оживить миллионы брошенных гектаров в сельскохозяйственных и промышленных районах европейской части России, именуемой Нечерноземьем", - сказал Николаев. По его мнению, распространение программы "Дальневосточный гектар", предусматривающей бесплатное получение земельного участка, позволит пропагандировать образ жизни на земле. "Это, кстати, может стать прямым путем к увеличению рождаемости, ведь воспитывать детей гораздо проще в собственном доме и на просторах, чем в тесных человейниках", - сказал Николаев.
