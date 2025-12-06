https://1prime.ru/20251206/gektar-865277964.html

Эксперт предложил расширить программу "Дальневосточный гектар"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – ПРАЙМ. Член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев в комментарии РИА Новости предложил распространить программу "Дальневосточный гектар" на сельскохозяйственные и промышленные районы европейской части России. "Механизм выделения земель по примеру дальневосточного гектара позволит оживить миллионы брошенных гектаров в сельскохозяйственных и промышленных районах европейской части России, именуемой Нечерноземьем", - сказал Николаев. По его мнению, распространение программы "Дальневосточный гектар", предусматривающей бесплатное получение земельного участка, позволит пропагандировать образ жизни на земле. "Это, кстати, может стать прямым путем к увеличению рождаемости, ведь воспитывать детей гораздо проще в собственном доме и на просторах, чем в тесных человейниках", - сказал Николаев.

