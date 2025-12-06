Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предложил расширить программу "Дальневосточный гектар" - 06.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт предложил расширить программу "Дальневосточный гектар"
Эксперт предложил расширить программу "Дальневосточный гектар"
Член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев в комментарии РИА Новости предложил распространить программу "Дальневосточный гектар" на... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T12:44+0300
2025-12-06T12:54+0300
экономика
россия
недвижимость
дальневосточный гектар
сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – ПРАЙМ. Член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев в комментарии РИА Новости предложил распространить программу "Дальневосточный гектар" на сельскохозяйственные и промышленные районы европейской части России. "Механизм выделения земель по примеру дальневосточного гектара позволит оживить миллионы брошенных гектаров в сельскохозяйственных и промышленных районах европейской части России, именуемой Нечерноземьем", - сказал Николаев. По его мнению, распространение программы "Дальневосточный гектар", предусматривающей бесплатное получение земельного участка, позволит пропагандировать образ жизни на земле. "Это, кстати, может стать прямым путем к увеличению рождаемости, ведь воспитывать детей гораздо проще в собственном доме и на просторах, чем в тесных человейниках", - сказал Николаев.
россия, недвижимость, дальневосточный гектар, сельское хозяйство
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Дальневосточный гектар, Сельское хозяйство
12:44 06.12.2025 (обновлено: 12:54 06.12.2025)
 
Эксперт предложил расширить программу "Дальневосточный гектар"

Экономист Николаев предложил распространить "Дальневосточный гектар" на другие регионы РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – ПРАЙМ. Член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев в комментарии РИА Новости предложил распространить программу "Дальневосточный гектар" на сельскохозяйственные и промышленные районы европейской части России.
"Механизм выделения земель по примеру дальневосточного гектара позволит оживить миллионы брошенных гектаров в сельскохозяйственных и промышленных районах европейской части России, именуемой Нечерноземьем", - сказал Николаев.
По его мнению, распространение программы "Дальневосточный гектар", предусматривающей бесплатное получение земельного участка, позволит пропагандировать образ жизни на земле.
"Это, кстати, может стать прямым путем к увеличению рождаемости, ведь воспитывать детей гораздо проще в собственном доме и на просторах, чем в тесных человейниках", - сказал Николаев.
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьДальневосточный гектарСельское хозяйство
 
 
