Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X
Глава РФПИ прокомментировал штраф против социальной сети X
2025-12-06T05:54+0300
экономика
финансы
россия
европа
сша
кирилл дмитриев
ес
meta
рфпи
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что жесткая машина цензуры и штраф против социальной сети X подтверждают перспективу "стирания" Европы. Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. "Жесткая машина цензуры ЕС и несправедливый штраф, наложенный на X, очередной раз подтверждают предупреждение (президента США Дональда - ред.) Трампа в Стратегии национальной безопасности", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Дмитриев процитировал строки из документа, в которых говорится о "суровой перспективе исчезновения европейской цивилизации". В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
