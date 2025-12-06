https://1prime.ru/20251206/gosdep-865268629.html
Госдеп подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией
Госдеп подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госдеп США подтвердил встречи спецпосланика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Во вторник эти же представители США посетили российскую столицу, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "В течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником генерального штаба генералом Андреем Гнатовым для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине", – говорится в заявлении ведомства. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Также Путин в интервью телеканалу India Today позднее заявил, что у американского лидера свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее. При этом президент РФ выразил уверенность в том, что в Дональд Трамп искренне желает минимизировать потери в ходе конфликта.
