Госдеп подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией - 06.12.2025
https://1prime.ru/20251206/gosdep-865268629.html
Госдеп подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией
Госдеп подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией - 06.12.2025, ПРАЙМ
Госдеп подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией
Госдеп США подтвердил встречи спецпосланика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T02:29+0300
2025-12-06T02:41+0300
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госдеп США подтвердил встречи спецпосланика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Во вторник эти же представители США посетили российскую столицу, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "В течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником генерального штаба генералом Андреем Гнатовым для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине", – говорится в заявлении ведомства. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Также Путин в интервью телеканалу India Today позднее заявил, что у американского лидера свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее. При этом президент РФ выразил уверенность в том, что в Дональд Трамп искренне желает минимизировать потери в ходе конфликта.
02:29 06.12.2025 (обновлено: 02:41 06.12.2025)
 
Госдеп подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госдеп США подтвердил встречи спецпосланика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
Во вторник эти же представители США посетили российскую столицу, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником генерального штаба генералом Андреем Гнатовым для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине", – говорится в заявлении ведомства.
Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Также Путин в интервью телеканалу India Today позднее заявил, что у американского лидера свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее. При этом президент РФ выразил уверенность в том, что в Дональд Трамп искренне желает минимизировать потери в ходе конфликта.
 
