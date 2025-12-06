https://1prime.ru/20251206/iran-865281574.html

Иран и Россия договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

Иран и Россия договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

ТЕГЕРАН, 6 дек - ПРАЙМ. Иран и Россия подписали документ о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам совместного заседания рабочей группы по информационным технологиям, передает агентство IRIB. "По итогам пятого заседания совместной рабочей группы по информационным и телекоммуникационным технологиям Иран и Россия подписали документ о сотрудничестве", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, документ предусматривает сотрудничество двух стран в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой экономики, электронного правительства, блокчейна, финансовых технологий, мониторинга и контроля, технопарков, а также укрепления отношений в указанных сферах с частным сектором.

