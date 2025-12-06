Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран и Россия договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта - 06.12.2025
Иран и Россия договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта
Иран и Россия договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта - 06.12.2025, ПРАЙМ
Иран и Россия договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта
Иран и Россия подписали документ о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам совместного заседания рабочей группы по информационным... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T15:10+0300
2025-12-06T15:16+0300
технологии
россия
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 6 дек - ПРАЙМ. Иран и Россия подписали документ о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам совместного заседания рабочей группы по информационным технологиям, передает агентство IRIB. "По итогам пятого заседания совместной рабочей группы по информационным и телекоммуникационным технологиям Иран и Россия подписали документ о сотрудничестве", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, документ предусматривает сотрудничество двух стран в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой экономики, электронного правительства, блокчейна, финансовых технологий, мониторинга и контроля, технопарков, а также укрепления отношений в указанных сферах с частным сектором.
иран
технологии, россия, иран
Технологии, РОССИЯ, ИРАН
15:10 06.12.2025 (обновлено: 15:16 06.12.2025)
 
Иран и Россия договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

Россия и Иран подписали документ о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
ТЕГЕРАН, 6 дек - ПРАЙМ. Иран и Россия подписали документ о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам совместного заседания рабочей группы по информационным технологиям, передает агентство IRIB.
"По итогам пятого заседания совместной рабочей группы по информационным и телекоммуникационным технологиям Иран и Россия подписали документ о сотрудничестве", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, документ предусматривает сотрудничество двух стран в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой экономики, электронного правительства, блокчейна, финансовых технологий, мониторинга и контроля, технопарков, а также укрепления отношений в указанных сферах с частным сектором.
ТехнологииРОССИЯИРАН
 
 
