Устроивший "спарринг" с памятником ветеранам боец ММА задолжал по штрафам

2025-12-06T01:17+0300

2025-12-06T01:17+0300

2025-12-06T01:36+0300

МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Боец ММА Заур Исмаилов, устроивший "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, задолжал почти 700 тысяч рублей, в том числе по кредитам и штрафам ГИБДД, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. Как следует из материалов, в отношении Исмаилова возбуждено 72 исполнительных производства, при этом шесть из них – о взыскании госпошлины, присужденной судом, - были прекращены из-за того, что не удалось найти ни должника, ни имущества или активов. Вместе с тем, приставы Москвы, Подмосковья и Дагестана продолжают взыскивать с бойца в общей сложности почти 700 тысяч рублей по остальным 66 исполнительным производствам. В частности, часть производств касается неуплаченных штрафов ГИБДД и иных органов, задолженности по кредитам, налогам, а также невыплаченных "иных взысканий имущественного характера в пользу бюджетов РФ" и "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. Столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчина задержан.

