Катар рассчитывает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям
ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Катар рассчитывает к концу декабря договориться с Евросоюзом об устранении требований к энергокомпаниям о соблюдении затратных экологических параметров, сообщил в субботу катарский госминистр энергетики Саад аль-Кааби.
Ранее Катар неоднократно выражал недовольство директивой Европейского союза о комплексной проверке иностранных компаний на соответствие целям устойчивого развития и пригрозил приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ). Аль-Кааби неоднократно повторял, что Государство Катар в ближайшее время не достигнет нулевых выбросов.
"На следующей неделе должно пройти обсуждение этого вопроса, и, надеюсь, к концу декабря взаимоприемлемое решение будет принято", - сказал аль-Кааби на дискуссионном форуме в Катаре Doha Forum.
В начале апреля Совет ЕС на один год перенес первый этап применения директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву Евросоюза о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он уточнил, что Европейскому союзу "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а данную директиву и ряд других нормативных актов интеграционного объединения "следует не просто отложить, но отменить". Тем не менее, как писала газета Politico, инициатива Макрона по аннулированию директивы не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.