https://1prime.ru/20251206/katar-865282274.html

Катар рассчитывает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям

Катар рассчитывает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям - 06.12.2025, ПРАЙМ

Катар рассчитывает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям

Катар рассчитывает к концу декабря договориться с Евросоюзом об устранении требований к энергокомпаниям о соблюдении затратных экологических параметров, сообщил | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T16:24+0300

2025-12-06T16:24+0300

2025-12-06T16:24+0300

энергетика

франция

фрг

эммануэль макрон

катар

фридрих мерц

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Катар рассчитывает к концу декабря договориться с Евросоюзом об устранении требований к энергокомпаниям о соблюдении затратных экологических параметров, сообщил в субботу катарский госминистр энергетики Саад аль-Кааби. Ранее Катар неоднократно выражал недовольство директивой Европейского союза о комплексной проверке иностранных компаний на соответствие целям устойчивого развития и пригрозил приостановить поставки сжиженного природного газа (СПГ). Аль-Кааби неоднократно повторял, что Государство Катар в ближайшее время не достигнет нулевых выбросов. "На следующей неделе должно пройти обсуждение этого вопроса, и, надеюсь, к концу декабря взаимоприемлемое решение будет принято", - сказал аль-Кааби на дискуссионном форуме в Катаре Doha Forum. В начале апреля Совет ЕС на один год перенес первый этап применения директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву Евросоюза о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он уточнил, что Европейскому союзу "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а данную директиву и ряд других нормативных актов интеграционного объединения "следует не просто отложить, но отменить". Тем не менее, как писала газета Politico, инициатива Макрона по аннулированию директивы не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.

https://1prime.ru/20251205/neft-865262262.html

франция

фрг

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, фрг, эммануэль макрон, катар, фридрих мерц, ес