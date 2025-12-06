https://1prime.ru/20251206/katar-865283951.html
Специальное заседание по Афганистану пройдет в Катаре
Специальное заседание по Афганистану пройдет в Катаре
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Специальное заседание по Афганистану пройдет в рамках "Дохийского форума" в Катаре, передает афганское информационное агентство Pajhwok. В столице Катара в субботу открылась 23-я сессия "Дохийского форума", который, начиная с 2003 года, проводится ежегодно, способствуя диалогу, объединению лидеров в сфере разработки политики для обсуждения важнейших проблем, стоящих перед миром. На второй день форума, тема которого в этом году - "Справедливость в действии: от обещаний к прогрессу", запланировано специальное заседание, посвященное Афганистану, под названием "Улучшение положения в Афганистане через региональную связанность", пишут афганские СМИ. В мероприятии принимают участие представители более чем 150 стран, включая Афганистан. По данным Pajhwok, на специальном заседании по Афганистану выступят глава Центра стратегических исследований МИД Афганистана Абдул Хай Канит, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, а также представители центров стратегических, межрегиональных и международных исследований целого ряда государств. Помимо Афганистана, на форуме обсуждаются конфликты в Газе и на Украине, напряженность между Ираном и Израилем, а также вопросы Ближнего Востока и мировой торговли.
