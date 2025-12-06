Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Специальное заседание по Афганистану пройдет в Катаре - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251206/katar-865283951.html
Специальное заседание по Афганистану пройдет в Катаре
Специальное заседание по Афганистану пройдет в Катаре - 06.12.2025, ПРАЙМ
Специальное заседание по Афганистану пройдет в Катаре
Специальное заседание по Афганистану пройдет в рамках "Дохийского форума" в Катаре, передает афганское информационное агентство Pajhwok. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T19:18+0300
2025-12-06T19:18+0300
энергетика
мировая экономика
афганистан
катар
узбекистан
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/72/832747285_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ce43d968e90a119770a9a2aa41cd76f.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Специальное заседание по Афганистану пройдет в рамках "Дохийского форума" в Катаре, передает афганское информационное агентство Pajhwok. В столице Катара в субботу открылась 23-я сессия "Дохийского форума", который, начиная с 2003 года, проводится ежегодно, способствуя диалогу, объединению лидеров в сфере разработки политики для обсуждения важнейших проблем, стоящих перед миром. На второй день форума, тема которого в этом году - "Справедливость в действии: от обещаний к прогрессу", запланировано специальное заседание, посвященное Афганистану, под названием "Улучшение положения в Афганистане через региональную связанность", пишут афганские СМИ. В мероприятии принимают участие представители более чем 150 стран, включая Афганистан. По данным Pajhwok, на специальном заседании по Афганистану выступят глава Центра стратегических исследований МИД Афганистана Абдул Хай Канит, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, а также представители центров стратегических, межрегиональных и международных исследований целого ряда государств. Помимо Афганистана, на форуме обсуждаются конфликты в Газе и на Украине, напряженность между Ираном и Израилем, а также вопросы Ближнего Востока и мировой торговли.
https://1prime.ru/20251206/katar-865282274.html
афганистан
катар
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/72/832747285_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_264ba4f135ef2fea9a4a0611b999e922.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, афганистан, катар, узбекистан, мид
Энергетика, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, КАТАР, УЗБЕКИСТАН, МИД
19:18 06.12.2025
 
Специальное заседание по Афганистану пройдет в Катаре

Специальное заседание по Афганистану пройдет в рамках "Дохийского форума" в Катаре

© РИА Новости . Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкКатар
Катар - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Катар. Архивное фото
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Специальное заседание по Афганистану пройдет в рамках "Дохийского форума" в Катаре, передает афганское информационное агентство Pajhwok.
В столице Катара в субботу открылась 23-я сессия "Дохийского форума", который, начиная с 2003 года, проводится ежегодно, способствуя диалогу, объединению лидеров в сфере разработки политики для обсуждения важнейших проблем, стоящих перед миром.
На второй день форума, тема которого в этом году - "Справедливость в действии: от обещаний к прогрессу", запланировано специальное заседание, посвященное Афганистану, под названием "Улучшение положения в Афганистане через региональную связанность", пишут афганские СМИ. В мероприятии принимают участие представители более чем 150 стран, включая Афганистан.
По данным Pajhwok, на специальном заседании по Афганистану выступят глава Центра стратегических исследований МИД Афганистана Абдул Хай Канит, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, а также представители центров стратегических, межрегиональных и международных исследований целого ряда государств.
Помимо Афганистана, на форуме обсуждаются конфликты в Газе и на Украине, напряженность между Ираном и Израилем, а также вопросы Ближнего Востока и мировой торговли.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Катар рассчитывает, что ЕС до конца года пойдет на уступки энергокомпаниям
16:24
 
ЭнергетикаМировая экономикаАФГАНИСТАНКАТАРУЗБЕКИСТАНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала