Мантуров провел совещание по оказанию содействия Курской области

2025-12-06T11:39+0300
2025-12-06T11:39+0300
2025-12-06T11:39+0300
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провёл совещание по оказанию содействия Курской области, говорится в сообщении правительства РФ. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провёл очередное совещание по оказанию помощи Курской области. В мероприятии приняли участие главы Минфина – Антон Силуанов, Минэкономразвития – Максим Решетников, Минтруда – Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн, представители Минстроя и других министерств", — говорится в сообщении.
