Мантуров провел совещание по оказанию содействия Курской области - 06.12.2025
Мантуров провел совещание по оказанию содействия Курской области
Мантуров провел совещание по оказанию содействия Курской области - 06.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров провел совещание по оказанию содействия Курской области
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провёл совещание по оказанию содействия Курской области, говорится в сообщении правительства РФ. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T11:39+0300
2025-12-06T11:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160004_0:88:3024:1789_1920x0_80_0_0_7dd0746b5c5b19a9f7eb482c479dfe9a.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провёл совещание по оказанию содействия Курской области, говорится в сообщении правительства РФ. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провёл очередное совещание по оказанию помощи Курской области. В мероприятии приняли участие главы Минфина – Антон Силуанов, Минэкономразвития – Максим Решетников, Минтруда – Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн, представители Минстроя и других министерств", — говорится в сообщении.
11:39 06.12.2025
 
Мантуров провел совещание по оказанию содействия Курской области

Первый вице-премьер РФ Мантуров провел совещание по оказанию содействия Курской области

© РИА Новости . Александр Астафьев
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провёл совещание по оказанию содействия Курской области, говорится в сообщении правительства РФ.
"Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провёл очередное совещание по оказанию помощи Курской области. В мероприятии приняли участие главы Минфина – Антон Силуанов, Минэкономразвития – Максим Решетников, Минтруда – Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн, представители Минстроя и других министерств", — говорится в сообщении.
 
