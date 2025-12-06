Мантуров провел совещание по оказанию содействия Курской области

https://1prime.ru/20251206/kurskaya-865276397.html

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провёл совещание по оказанию содействия Курской области, говорится в сообщении правительства РФ. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провёл очередное совещание по оказанию помощи Курской области. В мероприятии приняли участие главы Минфина – Антон Силуанов, Минэкономразвития – Максим Решетников, Минтруда – Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн, представители Минстроя и других министерств", — говорится в сообщении.

