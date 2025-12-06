Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На помощь Курской области за два года выделили свыше 220 миллиардов рублей - 06.12.2025
На помощь Курской области за два года выделили свыше 220 миллиардов рублей
2025-12-06T11:50+0300
2025-12-06T12:28+0300
экономика
финансы
россия
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865276803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8065caab63f900a90a904c1ef7f2a7b5.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Свыше 220 миллиардов рублей выделено за последние два года из федерального бюджета на оказание помощи Курской области, сообщило правительство России. "За последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 миллиардов рублей. Из них около 190 миллиардов рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов", - говорится в сообщении кабмина.
финансы, россия, правительство рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Правительство РФ
11:50 06.12.2025 (обновлено: 12:28 06.12.2025)
 
На помощь Курской области за два года выделили свыше 220 миллиардов рублей

Правительство выделило на помощь Курской области свыше 220 млрд руб за 2 года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСтелла при въезде в Суджу
Стелла при въезде в Суджу - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Свыше 220 миллиардов рублей выделено за последние два года из федерального бюджета на оказание помощи Курской области, сообщило правительство России.
"За последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 миллиардов рублей. Из них около 190 миллиардов рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов", - говорится в сообщении кабмина.
 
