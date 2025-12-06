https://1prime.ru/20251206/kurskaya-865276970.html
На помощь Курской области за два года выделили свыше 220 миллиардов рублей
На помощь Курской области за два года выделили свыше 220 миллиардов рублей - 06.12.2025, ПРАЙМ
На помощь Курской области за два года выделили свыше 220 миллиардов рублей
Свыше 220 миллиардов рублей выделено за последние два года из федерального бюджета на оказание помощи Курской области, сообщило правительство России. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T11:50+0300
2025-12-06T11:50+0300
2025-12-06T12:28+0300
экономика
финансы
россия
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865276803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8065caab63f900a90a904c1ef7f2a7b5.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Свыше 220 миллиардов рублей выделено за последние два года из федерального бюджета на оказание помощи Курской области, сообщило правительство России. "За последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 миллиардов рублей. Из них около 190 миллиардов рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов", - говорится в сообщении кабмина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865276803_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48b3e62123458e237f0dcc854ea391a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, правительство рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Правительство РФ
На помощь Курской области за два года выделили свыше 220 миллиардов рублей
Правительство выделило на помощь Курской области свыше 220 млрд руб за 2 года