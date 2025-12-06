https://1prime.ru/20251206/kurskaya-865276970.html

На помощь Курской области за два года выделили свыше 220 миллиардов рублей

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Свыше 220 миллиардов рублей выделено за последние два года из федерального бюджета на оказание помощи Курской области, сообщило правительство России. "За последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 миллиардов рублей. Из них около 190 миллиардов рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов", - говорится в сообщении кабмина.

