Мантуров поддержал продление отсрочки по налогам бизнесу в приграничье
Мантуров поддержал продление отсрочки по налогам бизнесу в приграничье
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых... | 06.12.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
бизнес
рф
денис мантуров
минфин
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов еще на год, сообщает правительство РФ. "Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов ещё на 12 месяцев, что позволит высвободить часть оборотных средств предприятий на поддержание текущей деятельности", — говорится в сообщении.
Экономика, Россия, Бизнес, РФ, Денис Мантуров, Минфин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Денис Мантуров, Минфин
12:01 06.12.2025 (обновлено: 12:27 06.12.2025)
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов еще на год, сообщает правительство РФ.
"Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов ещё на 12 месяцев, что позволит высвободить часть оборотных средств предприятий на поддержание текущей деятельности", — говорится в сообщении.
 
Экономика, Россия, Бизнес, РФ, Денис Мантуров, Минфин
 
 
Заголовок открываемого материала