Мантуров поддержал продление отсрочки по налогам бизнесу в приграничье
Мантуров поддержал продление отсрочки по налогам бизнесу в приграничье - 06.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров поддержал продление отсрочки по налогам бизнесу в приграничье
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T12:01+0300
2025-12-06T12:01+0300
2025-12-06T12:27+0300
экономика
россия
бизнес
рф
денис мантуров
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159793_0:4:3032:1710_1920x0_80_0_0_ea4324ada6925e316770755fd048131b.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов еще на год, сообщает правительство РФ. "Денис Мантуров поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу в приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов ещё на 12 месяцев, что позволит высвободить часть оборотных средств предприятий на поддержание текущей деятельности", — говорится в сообщении.
Мантуров поддержал продление отсрочки по налогам бизнесу в приграничье
