Мантуров дал поручения по дополнительной поддержке жителей Курской области - 06.12.2025
Мантуров дал поручения по дополнительной поддержке жителей Курской области
2025-12-06T12:53+0300
2025-12-06T13:04+0300
экономика
россия
финансы
рф
денис мантуров
антон силуанов
максим решетников
всу
рф
12:53 06.12.2025 (обновлено: 13:04 06.12.2025)
 
Мантуров дал поручения по дополнительной поддержке жителей Курской области

Мантуров дал ряд поручений по поддержке жителей Курской области

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провёл совещание по оказанию помощи Курской области, он дал ряд поручений для дополнительной поддержки жителей региона, сообщает правительство РФ.
"Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провёл очередное совещание по оказанию помощи Курской области… Первый вице-премьер подчеркнул необходимость продолжения выдачи жилищных сертификатов, учитывая право граждан на их использование в других районах области или регионах России, а также дал ряд поручений по дополнительной поддержке жителей Курской области", - говорится в сообщении.
Так, Мантуров поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, которое не пострадало напрямую от действий ВСУ, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из-за погодных условий. Такую меру поддержки проработает Минфин РФ, запуск ожидается с 2026 года.
Еще одним поручением первого вице-премьера РФ стало урегулирование нормативно проблемы с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества. Также необходимо проработать выделение средств из федерального бюджета на компенсацию жителям региона утраты транспортных средств в результате действий ВСУ.
В совещании также приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр труда РФ Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн, представители Минстроя и других министерств.
В правительстве отметили, что за последние два года объём выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 миллиардов рублей. Из них около 190 миллиардов рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов.
Кроме того, восстановление экономики Курской области входит в плановый режим, это позволяет перераспределить ресурсы с временных решений в пользу системных механизмов.
"В первую очередь речь идёт о выплатах населению региона ежемесячной материальной помощи в размере 65 тысяч рублей. Она вводилась до момента освобождения Курской области и была продлена в мае по просьбе губернатора. С начала года на эти цели из федерального бюджета предоставлено более 82 миллиардов рублей. Правительством принято решение осуществить декабрьскую выплату, а далее средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона", – рассказал Мантуров.
 
