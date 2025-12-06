https://1prime.ru/20251206/ljajeny-865268433.html
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС - 06.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ заявил, что фон дер Ляйен необходима цензура в ЕС
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что главе... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T02:11+0300
2025-12-06T02:11+0300
2025-12-06T02:40+0300
экономика
мировая экономика
финансы
брюссель
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
ес
meta
рфпи
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
"Урсуле "Pfizer" фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию", - написал Дмитриев в социальной сети X.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.