https://1prime.ru/20251206/mask-865268959.html

Маск сравнил действия ЕС в отношении его соцсети X с работой спецслужб ГДР

Маск сравнил действия ЕС в отношении его соцсети X с работой спецслужб ГДР - 06.12.2025, ПРАЙМ

Маск сравнил действия ЕС в отношении его соцсети X с работой спецслужб ГДР

Американский предприниматель Илон Маск сравнил действия европейских властей в отношении его соцсети X с работой органов госбезопасности ГДР ("Штази"). | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T03:14+0300

2025-12-06T03:14+0300

2025-12-06T03:14+0300

технологии

экономика

мировая экономика

гдр

брюссель

кирилл дмитриев

ес

meta

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865268959.jpg?1764980089

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск сравнил действия европейских властей в отношении его соцсети X с работой органов госбезопасности ГДР ("Штази"). Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. "Разбуженные ЕС комиссары Штази скоро поймут значение "эффекта Стрейзанд", - написал Маск на своей странице в соцсети X, имея ввиду социальный феномен, когда информация, подвергающаяся цензуре, распространяется шире. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на публикацию Маска заявил, что "бюрократы ЕС" превратились во "врагов свободы слова" и "западной цивилизации". В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.

гдр

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, гдр, брюссель, кирилл дмитриев, ес, meta, рфпи