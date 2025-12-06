https://1prime.ru/20251206/mironov-865270377.html

Миронов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных

Миронов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных - 06.12.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ответственность операторов персональных данных... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T06:21+0300

2025-12-06T06:21+0300

2025-12-06T06:26+0300

технологии

россия

финансы

рф

сергей миронов

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865270377.jpg?1764991573

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей. "В России необходимо существенно повысить ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей", - сказал Миронов. Он отметил, что утечки персональных данных – это не чей-то персональный вопрос или проблема, а это напрямую затрагивает государственную и общественную безопасность. "А значит, законы должны соответствовать текущей ситуации. "Справедливая Россия" будет добиваться существенного ужесточения ответственности за утечки – нужны оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей!" - добавил политик. Миронов рассказал, что в сентябре направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с этим предложением и на днях получил ответ профильного министерства. "Общий смысл сводится к тому, что надо подождать и посмотреть, как действующие меры ответственности сказываются на росте или снижении случаев утечки персональных данных", - рассказал политик, подчеркнув, что, по его мнению, меры "просто символические". По словам Миронова, операторам порой выгоднее заплатить штраф, а не устанавливать дополнительные меры защиты.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, финансы, рф, сергей миронов, михаил мишустин