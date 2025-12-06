Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных - 06.12.2025
Миронов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей. "В России необходимо существенно повысить ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей", - сказал Миронов. Он отметил, что утечки персональных данных – это не чей-то персональный вопрос или проблема, а это напрямую затрагивает государственную и общественную безопасность. "А значит, законы должны соответствовать текущей ситуации. "Справедливая Россия" будет добиваться существенного ужесточения ответственности за утечки – нужны оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей!" - добавил политик. Миронов рассказал, что в сентябре направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с этим предложением и на днях получил ответ профильного министерства. "Общий смысл сводится к тому, что надо подождать и посмотреть, как действующие меры ответственности сказываются на росте или снижении случаев утечки персональных данных", - рассказал политик, подчеркнув, что, по его мнению, меры "просто символические". По словам Миронова, операторам порой выгоднее заплатить штраф, а не устанавливать дополнительные меры защиты.
06:21 06.12.2025 (обновлено: 06:26 06.12.2025)
 
Миронов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей.
"В России необходимо существенно повысить ответственность операторов персональных данных за их утечку и ввести оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей", - сказал Миронов.
Он отметил, что утечки персональных данных – это не чей-то персональный вопрос или проблема, а это напрямую затрагивает государственную и общественную безопасность.
"А значит, законы должны соответствовать текущей ситуации. "Справедливая Россия" будет добиваться существенного ужесточения ответственности за утечки – нужны оборотные штрафы в размере не менее, чем 25 миллионов рублей!" - добавил политик.
Миронов рассказал, что в сентябре направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с этим предложением и на днях получил ответ профильного министерства.
"Общий смысл сводится к тому, что надо подождать и посмотреть, как действующие меры ответственности сказываются на росте или снижении случаев утечки персональных данных", - рассказал политик, подчеркнув, что, по его мнению, меры "просто символические".
По словам Миронова, операторам порой выгоднее заплатить штраф, а не устанавливать дополнительные меры защиты.
 
