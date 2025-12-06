https://1prime.ru/20251206/moshenniki-865279295.html
Россиян предупредили о способе мошенничества с "совместным фото"
Россиян предупредили о способе мошенничества с "совместным фото"
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам от лица знакомых сообщения с подписью "Смотрю на фото, вспоминаю тебя", под которой размещена ссылка, якобы ведущая на фотографию - схема направлена на кражу денег и получение полного контроля над устройством жертвы, выяснил корреспондент РИА Новости. Руководитель отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Александра Радченко поделилась с агентством, что через фишинговую ссылку на "совместное фото" мошенники заражают устройство жертвы, устанавливая на него вредоносный файл. После того, как файл проникает в устройство жертвы, мошенник имеет полный доступ к смартфону. Он может перехватывать и отправлять смс, собирать с устройства данные о финансовых операциях. "Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы. Также функционал самораспространения через скомпрометированное устройство позволяет совершать фишинговые рассылки в смс и мессенджерах, переадресовывать звонки", - рассказала Радченко.
