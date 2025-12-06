Несколько рейсов в Магадан задержали из-за погоды

https://1prime.ru/20251206/moskva-865269932.html

МАГАДАН, 6 дек - ПРАЙМ. Рейсы из Москвы, Новосибирска и Петропавловска-Камчатского в Магадан задержаны на несколько часов из-за непрекращающегося снегопада, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Магадана. Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыты две региональные трассы. Ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане, ее восстанавливают строители. Самолет из Новосибирска дважды за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели и отправился на запасной аэродром. "Московский рейс отложен на три часа, новосибирский на два часа. Камчатский также задерживается. Авиакомпании приняли решение отложить вылет из-за метели в аэропорту Магадана", - рассказал собеседник агентства.

