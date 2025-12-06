Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набор новогоднего декора обойдется россиянам в 4-6 тысяч рублей - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251206/nabor-865269065.html
Набор новогоднего декора обойдется россиянам в 4-6 тысяч рублей
Набор новогоднего декора обойдется россиянам в 4-6 тысяч рублей - 06.12.2025, ПРАЙМ
Набор новогоднего декора обойдется россиянам в 4-6 тысяч рублей
Минимальный набор новогоднего декора для дома в конце 2025 года обойдется россиянам в среднем в 4-6 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость представители... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T03:17+0300
2025-12-06T03:17+0300
бизнес
общество
obi
fix price
ашан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865269065.jpg?1764980272
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минимальный набор новогоднего декора для дома в конце 2025 года обойдется россиянам в среднем в 4-6 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей и маркетплейсов. В этом году активно покупают стеклянные елочные украшения - классические шары и фигурные игрушки, а также искусственные ели, различные хвойные ветки (в том числе с ягодами) и декоративные бусы", - отметила директор по управлению категориями направления "Сад" сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова. В дискаунтере Fix Price минимальный набор для украшения дома к празднику можно собрать примерно за 1,3 тысячи рублей, рассказала директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева. По ее словам, искусственная ель высотой 120 сантиметров сейчас стоит 399 рублей, набор из 21 шара разного диаметра – 249 рублей, электрическая гирлянда 249 рублей. В "Ашане" стоимость пластикового елочного шара начинается от 5,99 рубля, стеклянного - от 69,99 рубля, отметили в пресс-службе сети гипермаркетов. Самую дешевую мишуру можно купить за 6,99 рубля, искусственную елку высотой 30 сантиметров - за 129,99 рубля, 180-сантиметровая искусственная елка обойдется в 1690,99 рубля. Цена за электрическую гирлянду начинается с отметки 119,99 рубля, декоративного венка - от 390,99 рубля. Таким образом, стоимость комплекта из искусственной елки высотой 180 сантиметров, гирлянды, елочных игрушек и декоративного венка начинается от 4 тысяч рублей. В "Лемана Про" стоимость такого минимального набора оценили в 4 тысячи рублей, в Wildberries & Russ в 5,6 тысячи рублей, в OBI – в 3,5-6 тысяч рублей. По данным пресс-службы "Ашана" и Fix Price, цены на новогодний декор практически не изменились по сравнению с показателями прошлого года. В Wildberries & Russ отмечают рост - на 2-7%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , obi, fix price, ашан
Бизнес, Общество , OBI, Fix Price, Ашан
03:17 06.12.2025
 
Набор новогоднего декора обойдется россиянам в 4-6 тысяч рублей

Минимальный набор новогоднего декора в конце 2025 года обойдется в 4-6 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минимальный набор новогоднего декора для дома в конце 2025 года обойдется россиянам в среднем в 4-6 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей и маркетплейсов.
В этом году активно покупают стеклянные елочные украшения - классические шары и фигурные игрушки, а также искусственные ели, различные хвойные ветки (в том числе с ягодами) и декоративные бусы", - отметила директор по управлению категориями направления "Сад" сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова.
В дискаунтере Fix Price минимальный набор для украшения дома к празднику можно собрать примерно за 1,3 тысячи рублей, рассказала директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева. По ее словам, искусственная ель высотой 120 сантиметров сейчас стоит 399 рублей, набор из 21 шара разного диаметра – 249 рублей, электрическая гирлянда 249 рублей.
В "Ашане" стоимость пластикового елочного шара начинается от 5,99 рубля, стеклянного - от 69,99 рубля, отметили в пресс-службе сети гипермаркетов. Самую дешевую мишуру можно купить за 6,99 рубля, искусственную елку высотой 30 сантиметров - за 129,99 рубля, 180-сантиметровая искусственная елка обойдется в 1690,99 рубля. Цена за электрическую гирлянду начинается с отметки 119,99 рубля, декоративного венка - от 390,99 рубля. Таким образом, стоимость комплекта из искусственной елки высотой 180 сантиметров, гирлянды, елочных игрушек и декоративного венка начинается от 4 тысяч рублей.
В "Лемана Про" стоимость такого минимального набора оценили в 4 тысячи рублей, в Wildberries & Russ в 5,6 тысячи рублей, в OBI – в 3,5-6 тысяч рублей.
По данным пресс-службы "Ашана" и Fix Price, цены на новогодний декор практически не изменились по сравнению с показателями прошлого года. В Wildberries & Russ отмечают рост - на 2-7%.
 
БизнесОбществоOBIFix PriceАшан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала