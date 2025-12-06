https://1prime.ru/20251206/nabor-865269065.html

Набор новогоднего декора обойдется россиянам в 4-6 тысяч рублей

Набор новогоднего декора обойдется россиянам в 4-6 тысяч рублей - 06.12.2025, ПРАЙМ

Набор новогоднего декора обойдется россиянам в 4-6 тысяч рублей

Минимальный набор новогоднего декора для дома в конце 2025 года обойдется россиянам в среднем в 4-6 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость представители... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T03:17+0300

2025-12-06T03:17+0300

2025-12-06T03:17+0300

бизнес

общество

obi

fix price

ашан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865269065.jpg?1764980272

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минимальный набор новогоднего декора для дома в конце 2025 года обойдется россиянам в среднем в 4-6 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей и маркетплейсов. В этом году активно покупают стеклянные елочные украшения - классические шары и фигурные игрушки, а также искусственные ели, различные хвойные ветки (в том числе с ягодами) и декоративные бусы", - отметила директор по управлению категориями направления "Сад" сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова. В дискаунтере Fix Price минимальный набор для украшения дома к празднику можно собрать примерно за 1,3 тысячи рублей, рассказала директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева. По ее словам, искусственная ель высотой 120 сантиметров сейчас стоит 399 рублей, набор из 21 шара разного диаметра – 249 рублей, электрическая гирлянда 249 рублей. В "Ашане" стоимость пластикового елочного шара начинается от 5,99 рубля, стеклянного - от 69,99 рубля, отметили в пресс-службе сети гипермаркетов. Самую дешевую мишуру можно купить за 6,99 рубля, искусственную елку высотой 30 сантиметров - за 129,99 рубля, 180-сантиметровая искусственная елка обойдется в 1690,99 рубля. Цена за электрическую гирлянду начинается с отметки 119,99 рубля, декоративного венка - от 390,99 рубля. Таким образом, стоимость комплекта из искусственной елки высотой 180 сантиметров, гирлянды, елочных игрушек и декоративного венка начинается от 4 тысяч рублей. В "Лемана Про" стоимость такого минимального набора оценили в 4 тысячи рублей, в Wildberries & Russ в 5,6 тысячи рублей, в OBI – в 3,5-6 тысяч рублей. По данным пресс-службы "Ашана" и Fix Price, цены на новогодний декор практически не изменились по сравнению с показателями прошлого года. В Wildberries & Russ отмечают рост - на 2-7%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , obi, fix price, ашан