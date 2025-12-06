https://1prime.ru/20251206/nato-865279827.html

Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс

Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс - 06.12.2025, ПРАЙМ

Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс

Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер заявил, что, в отличие от европейских союзников, не считает, что РФ собирается якобы напасть на альянс. | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T13:29+0300

2025-12-06T13:29+0300

2025-12-06T13:29+0300

россия

сша

рф

катар

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865279675_0:249:2155:1461_1920x0_80_0_0_4c361bff67568fce7e4040fe18bd503e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер заявил, что, в отличие от европейских союзников, не считает, что РФ собирается якобы напасть на альянс. "Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая", - заявил он на форуме в Катаре. При этом американский посол подчеркнул, что альянс, включая США, "серьезно относится к обязательствам в рамках V статьи".

сша

рф

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, катар, нато, в мире