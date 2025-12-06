https://1prime.ru/20251206/nato-865279827.html
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс - 06.12.2025, ПРАЙМ
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс
Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер заявил, что, в отличие от европейских союзников, не считает, что РФ собирается якобы напасть на альянс. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T13:29+0300
2025-12-06T13:29+0300
2025-12-06T13:29+0300
россия
сша
рф
катар
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865279675_0:249:2155:1461_1920x0_80_0_0_4c361bff67568fce7e4040fe18bd503e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер заявил, что, в отличие от европейских союзников, не считает, что РФ собирается якобы напасть на альянс. "Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая", - заявил он на форуме в Катаре. При этом американский посол подчеркнул, что альянс, включая США, "серьезно относится к обязательствам в рамках V статьи".
сша
рф
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865279675_0:47:2155:1663_1920x0_80_0_0_1cd297b44d81203e71425b68813543f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, катар, нато, в мире
РОССИЯ, США, РФ, КАТАР, НАТО, В мире
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс
Посол США при НАТО Вимтакер не считает, что Россия нападет на альянс