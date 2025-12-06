Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251206/nato-865279827.html
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс - 06.12.2025, ПРАЙМ
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс
Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер заявил, что, в отличие от европейских союзников, не считает, что РФ собирается якобы напасть на альянс. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T13:29+0300
2025-12-06T13:29+0300
россия
сша
рф
катар
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865279675_0:249:2155:1461_1920x0_80_0_0_4c361bff67568fce7e4040fe18bd503e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер заявил, что, в отличие от европейских союзников, не считает, что РФ собирается якобы напасть на альянс. "Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая", - заявил он на форуме в Катаре. При этом американский посол подчеркнул, что альянс, включая США, "серьезно относится к обязательствам в рамках V статьи".
сша
рф
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865279675_0:47:2155:1663_1920x0_80_0_0_1cd297b44d81203e71425b68813543f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, рф, катар, нато, в мире
РОССИЯ, США, РФ, КАТАР, НАТО, В мире
13:29 06.12.2025
 
Посол США при НАТО не считает, что Россия собирается напасть на альянс

Посол США при НАТО Вимтакер не считает, что Россия нападет на альянс

© РИА Новости . Юрий Заритовский | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Заритовский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Посол США при НАТО Мэтью Вимтакер заявил, что, в отличие от европейских союзников, не считает, что РФ собирается якобы напасть на альянс.
"Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая", - заявил он на форуме в Катаре.
При этом американский посол подчеркнул, что альянс, включая США, "серьезно относится к обязательствам в рамках V статьи".
 
РОССИЯСШАРФКАТАРНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала