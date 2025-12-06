https://1prime.ru/20251206/nedra-865284908.html
Роснедра принимают заявки на участок недр с ресурсами лития в Дагестане
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Роснедра до 21 января 2026 года принимают заявки на геологическое изучение промышленных вод участка "Тарумовский" в Дагестане, содержащих ресурсы лития, следует из материалов ведомства. "Последний срок приема заявок: до 21 января 2026 года (включительно)", - говорится в сообщении. Согласно документам, на участке определены ресурсы подземных промышленных вод по категории P1 в объеме 2,71 кубометра в сутки при среднем содержании лития в рассолах - 150 миллиграмм на кубический дециметр, по категории P2 - 5,241 кубометра в сутки при среднем содержании лития в рассолах - 150 миллиграмм на кубический дециметр.
