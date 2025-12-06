Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра принимают заявки на участок недр с ресурсами лития в Дагестане - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251206/nedra-865284908.html
Роснедра принимают заявки на участок недр с ресурсами лития в Дагестане
Роснедра принимают заявки на участок недр с ресурсами лития в Дагестане - 06.12.2025, ПРАЙМ
Роснедра принимают заявки на участок недр с ресурсами лития в Дагестане
Роснедра до 21 января 2026 года принимают заявки на геологическое изучение промышленных вод участка "Тарумовский" в Дагестане, содержащих ресурсы лития, следует | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T21:08+0300
2025-12-06T21:08+0300
энергетика
россия
промышленность
роснедра
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Роснедра до 21 января 2026 года принимают заявки на геологическое изучение промышленных вод участка "Тарумовский" в Дагестане, содержащих ресурсы лития, следует из материалов ведомства. "Последний срок приема заявок: до 21 января 2026 года (включительно)", - говорится в сообщении. Согласно документам, на участке определены ресурсы подземных промышленных вод по категории P1 в объеме 2,71 кубометра в сутки при среднем содержании лития в рассолах - 150 миллиграмм на кубический дециметр, по категории P2 - 5,241 кубометра в сутки при среднем содержании лития в рассолах - 150 миллиграмм на кубический дециметр.
https://1prime.ru/20251128/prirost-865015356.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, роснедра, дагестан
Энергетика, РОССИЯ, Промышленность, Роснедра, Дагестан
21:08 06.12.2025
 
Роснедра принимают заявки на участок недр с ресурсами лития в Дагестане

Роснедра принимают заявки на участок недр с ресурсами лития в Дагестане

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Стенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Роснедра до 21 января 2026 года принимают заявки на геологическое изучение промышленных вод участка "Тарумовский" в Дагестане, содержащих ресурсы лития, следует из материалов ведомства.
"Последний срок приема заявок: до 21 января 2026 года (включительно)", - говорится в сообщении.
Согласно документам, на участке определены ресурсы подземных промышленных вод по категории P1 в объеме 2,71 кубометра в сутки при среднем содержании лития в рассолах - 150 миллиграмм на кубический дециметр, по категории P2 - 5,241 кубометра в сутки при среднем содержании лития в рассолах - 150 миллиграмм на кубический дециметр.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
В Роснедрах рассказали о приросте запасов нефти и газа в России
28 ноября, 09:06
 
ЭнергетикаРОССИЯПромышленностьРоснедраДагестан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала