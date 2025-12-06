https://1prime.ru/20251206/oae-865283282.html
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы - 06.12.2025, ПРАЙМ
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы
Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T18:20+0300
2025-12-06T18:20+0300
2025-12-06T18:20+0300
политика
мировая экономика
финансы
оаэ
катар
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863726150_0:191:2960:1856_1920x0_80_0_0_ab2ffe7bf3427bf6605232fef521521f.jpg
ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам аль-Кетби. "ОАЭ с точки зрения поставок, экономического развития двигаются к сторону других регионов и выбирают тех, кто дает им шанс диверсифицировать экономику, а участие в БРИКС может сделать доступными для нас регионы, которые не были прежде доступны", - отметила видный эмиратский аналитик на сессии дискуссионного форума Doha forum в Катаре. Аль-Кетби указала, что "Большая двадцатка" - это закрытый клуб, но сейчас для стран Глобального юга есть альтернатива, другие союзы, которые их принимают, поэтому логично для этих стран использовать такую возможность без ущерба для их отношений с западными государствами. Объединенные Арабские Эмираты стали полноправным членом БРИКС 1 января 2024 года, присоединившись к группе вместе с Египтом, Ираном и Эфиопией, что расширило блок до десяти стран.
https://1prime.ru/20251204/fesco-865220105.html
оаэ
катар
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863726150_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_c2283f4493b9484a74cf2bfda296ca33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, оаэ, катар, египет
Политика, Мировая экономика, Финансы, ОАЭ, КАТАР, ЕГИПЕТ
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы, считает аналитик аль-Кетби