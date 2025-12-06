Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы - 06.12.2025
Политика
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы - 06.12.2025, ПРАЙМ
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы
Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам... | 06.12.2025, ПРАЙМ
ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам аль-Кетби. "ОАЭ с точки зрения поставок, экономического развития двигаются к сторону других регионов и выбирают тех, кто дает им шанс диверсифицировать экономику, а участие в БРИКС может сделать доступными для нас регионы, которые не были прежде доступны", - отметила видный эмиратский аналитик на сессии дискуссионного форума Doha forum в Катаре. Аль-Кетби указала, что "Большая двадцатка" - это закрытый клуб, но сейчас для стран Глобального юга есть альтернатива, другие союзы, которые их принимают, поэтому логично для этих стран использовать такую возможность без ущерба для их отношений с западными государствами. Объединенные Арабские Эмираты стали полноправным членом БРИКС 1 января 2024 года, присоединившись к группе вместе с Египтом, Ираном и Эфиопией, что расширило блок до десяти стран.
18:20 06.12.2025
 
Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы

Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы, считает аналитик аль-Кетби

ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам аль-Кетби.
"ОАЭ с точки зрения поставок, экономического развития двигаются к сторону других регионов и выбирают тех, кто дает им шанс диверсифицировать экономику, а участие в БРИКС может сделать доступными для нас регионы, которые не были прежде доступны", - отметила видный эмиратский аналитик на сессии дискуссионного форума Doha forum в Катаре.
Аль-Кетби указала, что "Большая двадцатка" - это закрытый клуб, но сейчас для стран Глобального юга есть альтернатива, другие союзы, которые их принимают, поэтому логично для этих стран использовать такую возможность без ущерба для их отношений с западными государствами.
Объединенные Арабские Эмираты стали полноправным членом БРИКС 1 января 2024 года, присоединившись к группе вместе с Египтом, Ираном и Эфиопией, что расширило блок до десяти стран.
Fesco за десять месяцев увеличила перевозки в Индию и ОАЭ на 11%
4 декабря, 18:38
