https://1prime.ru/20251206/oae-865283282.html

Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы

Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы - 06.12.2025, ПРАЙМ

Участие в БРИКС может обеспечить ОАЭ доступ в закрытые регионы

Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T18:20+0300

2025-12-06T18:20+0300

2025-12-06T18:20+0300

политика

мировая экономика

финансы

оаэ

катар

египет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/14/863726150_0:191:2960:1856_1920x0_80_0_0_ab2ffe7bf3427bf6605232fef521521f.jpg

ДОХА, 6 дек - ПРАЙМ. Участие в БРИКС способно обеспечить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доступ в ранее закрытые регионы, считает президент Эмиратского центра политики Ибтисам аль-Кетби. "ОАЭ с точки зрения поставок, экономического развития двигаются к сторону других регионов и выбирают тех, кто дает им шанс диверсифицировать экономику, а участие в БРИКС может сделать доступными для нас регионы, которые не были прежде доступны", - отметила видный эмиратский аналитик на сессии дискуссионного форума Doha forum в Катаре. Аль-Кетби указала, что "Большая двадцатка" - это закрытый клуб, но сейчас для стран Глобального юга есть альтернатива, другие союзы, которые их принимают, поэтому логично для этих стран использовать такую возможность без ущерба для их отношений с западными государствами. Объединенные Арабские Эмираты стали полноправным членом БРИКС 1 января 2024 года, присоединившись к группе вместе с Египтом, Ираном и Эфиопией, что расширило блок до десяти стран.

https://1prime.ru/20251204/fesco-865220105.html

оаэ

катар

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, оаэ, катар, египет