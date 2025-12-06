Россия перевела в валюту часть своего долга

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. На этой неделе Минфин впервые выпустил суверенные облигации России, номинированные в китайской валюте, двумя выпусками на 3 года и 7,5 лет на сумму 20 миллиардов юаней (на сегодня по курсу это примерно 200 миллиардов рублей). Около 60% размещенных облигаций было выкуплено банками, около 20% управляющими компаниями и около 16% розничными инвесторами.Почему это важно?Во-первых, выпуск был успешным. Спрос существенно превысил объем выпуска, а предложенная ставка адекватно отражает рыночные реалии. Банкам покупка облигаций нужна для того, чтобы безопасно вкладывать свои юаневые резервы, а розничным инвесторам – чтобы диверсифицировать инвестиции. Облигации помогут юаням российских банков, компаний и инвесторов работать.Во-вторых, суверенные облигации очень полезны российским эмитентам с потенциалом выхода на китайский долговой рынок. Для того, чтобы компания разместила долг в той или иной валюте, нужен ориентир. Чаще всего этот ориентир – облигации государства в этой валюте. То, что у России сейчас появилось два облигационных выпуска, даст ориентир компаниям, которые пойдут на рынок. Можно ожидать, что дальнейшие выпуски расширят ориентиры по срокам.В-третьих, российский долг диверсифицируется. Преимущественно он остается рублевым, но получение средств по более низким ставкам в иностранной валюте вполне соответствует интересам российского бюджета.Таким образом первое размещение облигаций в юанях стало логичным шагом в развитии российского долгового рынка и укреплении финансового сотрудничества с Китаем. Оно решает сразу несколько задач: создает новый ликвидный инструмент для инвесторов, задает рыночные ставки для будущих корпоративных заимствований и оптимизирует структуру государственного долга.Автор - Глеб Покатович, врио директора НИФИ Минфина России
