Россия перевела в валюту часть своего долга - 06.12.2025, ПРАЙМ
Россия перевела в валюту часть своего долга
Россия перевела в валюту часть своего долга - 06.12.2025, ПРАЙМ
Россия перевела в валюту часть своего долга
На этой неделе Минфин впервые выпустил суверенные облигации России, номинированные в китайской валюте, двумя выпусками на 3 года и 7,5 лет на сумму 20... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T05:05+0300
2025-12-06T05:05+0300
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. На этой неделе Минфин впервые выпустил суверенные облигации России, номинированные в китайской валюте, двумя выпусками на 3 года и 7,5 лет на сумму 20 миллиардов юаней (на сегодня по курсу это примерно 200 миллиардов рублей). Около 60% размещенных облигаций было выкуплено банками, около 20% управляющими компаниями и около 16% розничными инвесторами.Почему это важно?Во-первых, выпуск был успешным. Спрос существенно превысил объем выпуска, а предложенная ставка адекватно отражает рыночные реалии. Банкам покупка облигаций нужна для того, чтобы безопасно вкладывать свои юаневые резервы, а розничным инвесторам – чтобы диверсифицировать инвестиции. Облигации помогут юаням российских банков, компаний и инвесторов работать.Во-вторых, суверенные облигации очень полезны российским эмитентам с потенциалом выхода на китайский долговой рынок. Для того, чтобы компания разместила долг в той или иной валюте, нужен ориентир. Чаще всего этот ориентир – облигации государства в этой валюте. То, что у России сейчас появилось два облигационных выпуска, даст ориентир компаниям, которые пойдут на рынок. Можно ожидать, что дальнейшие выпуски расширят ориентиры по срокам.В-третьих, российский долг диверсифицируется. Преимущественно он остается рублевым, но получение средств по более низким ставкам в иностранной валюте вполне соответствует интересам российского бюджета.Таким образом первое размещение облигаций в юанях стало логичным шагом в развитии российского долгового рынка и укреплении финансового сотрудничества с Китаем. Оно решает сразу несколько задач: создает новый ликвидный инструмент для инвесторов, задает рыночные ставки для будущих корпоративных заимствований и оптимизирует структуру государственного долга.Автор - Глеб Покатович, врио директора НИФИ Минфина России
китай
05:05 06.12.2025
 
Россия перевела в валюту часть своего долга

Эксперт Покатович: Минфин впервые разместил ОФЗ в юанях: три последствия

Глеб Покатович, врио директора НИФИ Минфина России
Глеб Покатович
врио директора НИФИ Минфина России
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. На этой неделе Минфин впервые выпустил суверенные облигации России, номинированные в китайской валюте, двумя выпусками на 3 года и 7,5 лет на сумму 20 миллиардов юаней (на сегодня по курсу это примерно 200 миллиардов рублей). Около 60% размещенных облигаций было выкуплено банками, около 20% управляющими компаниями и около 16% розничными инвесторами.
Почему это важно?
Во-первых, выпуск был успешным. Спрос существенно превысил объем выпуска, а предложенная ставка адекватно отражает рыночные реалии. Банкам покупка облигаций нужна для того, чтобы безопасно вкладывать свои юаневые резервы, а розничным инвесторам – чтобы диверсифицировать инвестиции. Облигации помогут юаням российских банков, компаний и инвесторов работать.
Во-вторых, суверенные облигации очень полезны российским эмитентам с потенциалом выхода на китайский долговой рынок. Для того, чтобы компания разместила долг в той или иной валюте, нужен ориентир. Чаще всего этот ориентир – облигации государства в этой валюте. То, что у России сейчас появилось два облигационных выпуска, даст ориентир компаниям, которые пойдут на рынок. Можно ожидать, что дальнейшие выпуски расширят ориентиры по срокам.
В-третьих, российский долг диверсифицируется. Преимущественно он остается рублевым, но получение средств по более низким ставкам в иностранной валюте вполне соответствует интересам российского бюджета.
Таким образом первое размещение облигаций в юанях стало логичным шагом в развитии российского долгового рынка и укреплении финансового сотрудничества с Китаем. Оно решает сразу несколько задач: создает новый ликвидный инструмент для инвесторов, задает рыночные ставки для будущих корпоративных заимствований и оптимизирует структуру государственного долга.
Автор - Глеб Покатович, врио директора НИФИ Минфина России

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

