Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики

Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики - 06.12.2025, ПРАЙМ

Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву на днях для обсуждения экономических вопросов и стратегии... | 06.12.2025, ПРАЙМ

БУДАПЕШТ, 6 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву на днях для обсуждения экономических вопросов и стратегии сотрудничества после отмены санкций. "Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Кечкемете, трансляцию вел телеканал М1. По словам премьера, Венгрия ведет переговоры с Россией о том, как будет выстраиваться экономическое сотрудничество между двумя странами "после того, как закончится вся эта санкционная система, а всегда она такой оставаться не может".

