https://1prime.ru/20251206/orban-865282590.html
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики - 06.12.2025, ПРАЙМ
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву на днях для обсуждения экономических вопросов и стратегии... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T17:06+0300
2025-12-06T17:06+0300
2025-12-06T17:06+0300
политика
россия
москва
венгрия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
БУДАПЕШТ, 6 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву на днях для обсуждения экономических вопросов и стратегии сотрудничества после отмены санкций. "Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Кечкемете, трансляцию вел телеканал М1. По словам премьера, Венгрия ведет переговоры с Россией о том, как будет выстраиваться экономическое сотрудничество между двумя странами "после того, как закончится вся эта санкционная система, а всегда она такой оставаться не может".
https://1prime.ru/20251205/peregovory-865265846.html
москва
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, венгрия, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики
Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву для обсуждения экономики