Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251206/orban-865282590.html
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики - 06.12.2025, ПРАЙМ
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву на днях для обсуждения экономических вопросов и стратегии... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T17:06+0300
2025-12-06T17:06+0300
политика
россия
москва
венгрия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
БУДАПЕШТ, 6 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву на днях для обсуждения экономических вопросов и стратегии сотрудничества после отмены санкций. "Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Кечкемете, трансляцию вел телеканал М1. По словам премьера, Венгрия ведет переговоры с Россией о том, как будет выстраиваться экономическое сотрудничество между двумя странами "после того, как закончится вся эта санкционная система, а всегда она такой оставаться не может".
https://1prime.ru/20251205/peregovory-865265846.html
москва
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, венгрия, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
17:06 06.12.2025
 
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву по вопросам экономики

Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву для обсуждения экономики

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 6 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву на днях для обсуждения экономических вопросов и стратегии сотрудничества после отмены санкций.
"Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Кечкемете, трансляцию вел телеканал М1.
По словам премьера, Венгрия ведет переговоры с Россией о том, как будет выстраиваться экономическое сотрудничество между двумя странами "после того, как закончится вся эта санкционная система, а всегда она такой оставаться не может".
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США
Вчера, 23:04
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала