Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай стал крупнейшим экспортером пива в Росию - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251206/pivo-865273348.html
Китай стал крупнейшим экспортером пива в Росию
Китай стал крупнейшим экспортером пива в Росию - 06.12.2025, ПРАЙМ
Китай стал крупнейшим экспортером пива в Росию
Китай по итогам девяти месяцев текущего года потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, нарастив отгрузки в 1,5 раза по сравнению | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T09:15+0300
2025-12-06T09:17+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
германия
чехия
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75738/76/757387689_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_cfbd0f76587261fd5f52df45ff3ed091.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Китай по итогам девяти месяцев текущего года потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, нарастив отгрузки в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств. Германия же из-за резкой просадки стала лишь третьей, уступив Китаю и другой крупной европейской "пивной державе" в лице Чехии. Китай увеличил свои отгрузки до 33,4 миллиона долларов, что на фоне более слабых поставок из Европы и позволило ему возглавить рейтинг крупнейших продавцов пенного в Россию. Чехия снизила экспорт почти вдвое - до 15,6 миллиона долларов. А Германия показала еще более заметное снижение, просев к январю-сентябрю прошлого года в 6 раз, до 12,2 миллиона долларов. Замкнули первую пятерку две прибалтийские соседки: Литва (снижение в 2,6 раза, до 9 миллионов долларов) и Латвия (та же динамика и 8,3 миллиона долларов). Неплохо по сравнению с прошлым годом свои позиции упрочила ставшая шестой Армения - она нарастила поставки в 5,2 раза, до 7 миллионов долларов. Сразу за ней следует Польша, чьи отгрузки просели в 4 раза, до 5 миллионов долларов. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до 4 миллионов долларов. А вот Португалия, расположившаяся на девятом месте, показала весьма солидную положительную динамику - ее экспорт за год вырос в 21 раз, до 1,6 миллиона долларов. Нидерланды же, ставшие десятыми, остались в общеевропейском понижательном тренде - страна снизила свои поставки вчетверо, до 1 миллиона долларов. В целом в январе-сентябре этого года Россия сократила импорт пенного вдвое - до 100,8 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20251102/zakuski-864148798.html
https://1prime.ru/20251020/carlsberg--863716265.html
китай
германия
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75738/76/757387689_53:0:562:382_1920x0_80_0_0_8f240e70edb7997a0095df9c46b8070f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, германия, чехия, оон
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, ООН
09:15 06.12.2025 (обновлено: 09:17 06.12.2025)
 
Китай стал крупнейшим экспортером пива в Росию

Китай по итогам 9 месяцев потеснил Германию и стал крупнейшим экспортером пива в Россию

Пиво
Пиво
Пиво. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Китай по итогам девяти месяцев текущего года потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, нарастив отгрузки в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.
Германия же из-за резкой просадки стала лишь третьей, уступив Китаю и другой крупной европейской "пивной державе" в лице Чехии.
Кружки с пивом - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Названы самые популярные пивные закуски в России
2 ноября, 09:08
Китай увеличил свои отгрузки до 33,4 миллиона долларов, что на фоне более слабых поставок из Европы и позволило ему возглавить рейтинг крупнейших продавцов пенного в Россию.
Чехия снизила экспорт почти вдвое - до 15,6 миллиона долларов. А Германия показала еще более заметное снижение, просев к январю-сентябрю прошлого года в 6 раз, до 12,2 миллиона долларов. Замкнули первую пятерку две прибалтийские соседки: Литва (снижение в 2,6 раза, до 9 миллионов долларов) и Латвия (та же динамика и 8,3 миллиона долларов).
Неплохо по сравнению с прошлым годом свои позиции упрочила ставшая шестой Армения - она нарастила поставки в 5,2 раза, до 7 миллионов долларов. Сразу за ней следует Польша, чьи отгрузки просели в 4 раза, до 5 миллионов долларов. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до 4 миллионов долларов.
А вот Португалия, расположившаяся на девятом месте, показала весьма солидную положительную динамику - ее экспорт за год вырос в 21 раз, до 1,6 миллиона долларов. Нидерланды же, ставшие десятыми, остались в общеевропейском понижательном тренде - страна снизила свои поставки вчетверо, до 1 миллиона долларов.
В целом в январе-сентябре этого года Россия сократила импорт пенного вдвое - до 100,8 миллиона долларов.
Бутылка пива - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Carlsberg выпустил самую маленькую в мире бутылку пива
20 октября, 12:27
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙГЕРМАНИЯЧЕХИЯООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала