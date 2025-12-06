Китай стал крупнейшим экспортером пива в Росию
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Китай по итогам девяти месяцев текущего года потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, нарастив отгрузки в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.
Китай увеличил свои отгрузки до 33,4 миллиона долларов, что на фоне более слабых поставок из Европы и позволило ему возглавить рейтинг крупнейших продавцов пенного в Россию.
Чехия снизила экспорт почти вдвое - до 15,6 миллиона долларов. А Германия показала еще более заметное снижение, просев к январю-сентябрю прошлого года в 6 раз, до 12,2 миллиона долларов. Замкнули первую пятерку две прибалтийские соседки: Литва (снижение в 2,6 раза, до 9 миллионов долларов) и Латвия (та же динамика и 8,3 миллиона долларов).
Неплохо по сравнению с прошлым годом свои позиции упрочила ставшая шестой Армения - она нарастила поставки в 5,2 раза, до 7 миллионов долларов. Сразу за ней следует Польша, чьи отгрузки просели в 4 раза, до 5 миллионов долларов. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до 4 миллионов долларов.
А вот Португалия, расположившаяся на девятом месте, показала весьма солидную положительную динамику - ее экспорт за год вырос в 21 раз, до 1,6 миллиона долларов. Нидерланды же, ставшие десятыми, остались в общеевропейском понижательном тренде - страна снизила свои поставки вчетверо, до 1 миллиона долларов.
В целом в январе-сентябре этого года Россия сократила импорт пенного вдвое - до 100,8 миллиона долларов.