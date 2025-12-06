https://1prime.ru/20251206/pivo-865273348.html

Китай стал крупнейшим экспортером пива в Росию

Китай по итогам девяти месяцев текущего года потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, нарастив отгрузки в 1,5 раза по сравнению | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T09:15+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

китай

германия

чехия

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75738/76/757387689_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_cfbd0f76587261fd5f52df45ff3ed091.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Китай по итогам девяти месяцев текущего года потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, нарастив отгрузки в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств. Германия же из-за резкой просадки стала лишь третьей, уступив Китаю и другой крупной европейской "пивной державе" в лице Чехии. Китай увеличил свои отгрузки до 33,4 миллиона долларов, что на фоне более слабых поставок из Европы и позволило ему возглавить рейтинг крупнейших продавцов пенного в Россию. Чехия снизила экспорт почти вдвое - до 15,6 миллиона долларов. А Германия показала еще более заметное снижение, просев к январю-сентябрю прошлого года в 6 раз, до 12,2 миллиона долларов. Замкнули первую пятерку две прибалтийские соседки: Литва (снижение в 2,6 раза, до 9 миллионов долларов) и Латвия (та же динамика и 8,3 миллиона долларов). Неплохо по сравнению с прошлым годом свои позиции упрочила ставшая шестой Армения - она нарастила поставки в 5,2 раза, до 7 миллионов долларов. Сразу за ней следует Польша, чьи отгрузки просели в 4 раза, до 5 миллионов долларов. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до 4 миллионов долларов. А вот Португалия, расположившаяся на девятом месте, показала весьма солидную положительную динамику - ее экспорт за год вырос в 21 раз, до 1,6 миллиона долларов. Нидерланды же, ставшие десятыми, остались в общеевропейском понижательном тренде - страна снизила свои поставки вчетверо, до 1 миллиона долларов. В целом в январе-сентябре этого года Россия сократила импорт пенного вдвое - до 100,8 миллиона долларов.

2025

бизнес, мировая экономика, китай, германия, чехия, оон