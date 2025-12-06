https://1prime.ru/20251206/poezd-865275001.html
Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро
Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро - 06.12.2025, ПРАЙМ
Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро
Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии метро столицы, сообщил департамент транспорта города. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T10:42+0300
2025-12-06T10:42+0300
2025-12-06T10:42+0300
россия
москва
бкл
общественный транспорт
московское метро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865274800_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_ec649ab492d634ef962a4a664b4e575a.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии метро столицы, сообщил департамент транспорта города. Дептранс 14 ноября написал, что сборку нового поезда "Москва-2026" завершили, после заводских тестов поезд поступит для испытаний в московское метро. "Протестировали новый поезд "Москва-2026" на БКЛ и Замоскворецкой линии. Продолжаем обкатку новейшего состава "Москва-2026" на инфраструктуре метро, чтобы совсем скоро он мог выйти на Замоскворецкую линию", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство отметило, что тестирование проходит в вечернее время и без пассажиров, чтобы не мешать графику движения. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов добавил, что до конца года в столичный метрополитен поступят 40 вагонов серии "Москва-2026", при этом в ближайшие два года планируется получить еще более 700 вагонов, которые выйдут на Замоскворецкую и будущую Рублево-Архангельскую линии.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865274800_153:125:1077:818_1920x0_80_0_0_aba7ddfc287d03ee10f6e79dd99044b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, бкл, общественный транспорт, московское метро
РОССИЯ, МОСКВА, БКЛ, общественный транспорт, московское метро
Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро
Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии метро