Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро - 06.12.2025
https://1prime.ru/20251206/poezd-865275001.html
Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро
Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро - 06.12.2025, ПРАЙМ
Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро
Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии метро столицы, сообщил департамент транспорта города. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T10:42+0300
2025-12-06T10:42+0300
россия
москва
бкл
общественный транспорт
московское метро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865274800_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_ec649ab492d634ef962a4a664b4e575a.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии метро столицы, сообщил департамент транспорта города. Дептранс 14 ноября написал, что сборку нового поезда "Москва-2026" завершили, после заводских тестов поезд поступит для испытаний в московское метро. "Протестировали новый поезд "Москва-2026" на БКЛ и Замоскворецкой линии. Продолжаем обкатку новейшего состава "Москва-2026" на инфраструктуре метро, чтобы совсем скоро он мог выйти на Замоскворецкую линию", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство отметило, что тестирование проходит в вечернее время и без пассажиров, чтобы не мешать графику движения. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов добавил, что до конца года в столичный метрополитен поступят 40 вагонов серии "Москва-2026", при этом в ближайшие два года планируется получить еще более 700 вагонов, которые выйдут на Замоскворецкую и будущую Рублево-Архангельскую линии.
москва
россия, москва, бкл, общественный транспорт, московское метро
РОССИЯ, МОСКВА, БКЛ, общественный транспорт, московское метро
10:42 06.12.2025
 
Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро

Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии метро

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramНовый поезд "Москва-2026" на БКЛ
Новый поезд Москва-2026 на БКЛ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Новый поезд "Москва-2026" на БКЛ
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии метро столицы, сообщил департамент транспорта города.
Дептранс 14 ноября написал, что сборку нового поезда "Москва-2026" завершили, после заводских тестов поезд поступит для испытаний в московское метро.
"Протестировали новый поезд "Москва-2026" на БКЛ и Замоскворецкой линии. Продолжаем обкатку новейшего состава "Москва-2026" на инфраструктуре метро, чтобы совсем скоро он мог выйти на Замоскворецкую линию", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Ведомство отметило, что тестирование проходит в вечернее время и без пассажиров, чтобы не мешать графику движения.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов добавил, что до конца года в столичный метрополитен поступят 40 вагонов серии "Москва-2026", при этом в ближайшие два года планируется получить еще более 700 вагонов, которые выйдут на Замоскворецкую и будущую Рублево-Архангельскую линии.
 
РОССИЯМОСКВАБКЛобщественный транспортмосковское метро
 
 
Заголовок открываемого материала