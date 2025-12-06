https://1prime.ru/20251206/poezd-865275001.html

Новый поезд "Москва-2026" протестировали в метро

2025-12-06T10:42+0300

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии метро столицы, сообщил департамент транспорта города. Дептранс 14 ноября написал, что сборку нового поезда "Москва-2026" завершили, после заводских тестов поезд поступит для испытаний в московское метро. "Протестировали новый поезд "Москва-2026" на БКЛ и Замоскворецкой линии. Продолжаем обкатку новейшего состава "Москва-2026" на инфраструктуре метро, чтобы совсем скоро он мог выйти на Замоскворецкую линию", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство отметило, что тестирование проходит в вечернее время и без пассажиров, чтобы не мешать графику движения. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов добавил, что до конца года в столичный метрополитен поступят 40 вагонов серии "Москва-2026", при этом в ближайшие два года планируется получить еще более 700 вагонов, которые выйдут на Замоскворецкую и будущую Рублево-Архангельскую линии.

