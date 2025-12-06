https://1prime.ru/20251206/pozhar-865282870.html
На Кубани пожар в порту Темрюка после атаки БПЛА тушат больше суток
КРАСНОДАР, 6 дек – ПРАЙМ. Пожар в порту Темрюка, который возник из-за атаки дронов ВСУ в пятницу и разросся до 1350 квадратных метров, тушат уже больше суток, сообщает в субботу оперативный штаб Краснодарского края. "В порту Темрюка продолжают тушить возгорание на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении. В пятницу в оперативном штабе региона сообщили, что в Темрюке из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены элементы портовой инфраструктуры, произошло загорание. Персонал был эвакуирован, предварительно, никто не пострадал. В пятницу в работах по тушению были задействованы 68 человек и 26 единиц техники.
