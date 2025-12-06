Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани пожар в порту Темрюка после атаки БПЛА тушат больше суток
На Кубани пожар в порту Темрюка после атаки БПЛА тушат больше суток
2025-12-06T17:35+0300
2025-12-06T17:35+0300
происшествия
россия
кубань
краснодарский край
всу
КРАСНОДАР, 6 дек – ПРАЙМ. Пожар в порту Темрюка, который возник из-за атаки дронов ВСУ в пятницу и разросся до 1350 квадратных метров, тушат уже больше суток, сообщает в субботу оперативный штаб Краснодарского края. "В порту Темрюка продолжают тушить возгорание на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении. В пятницу в оперативном штабе региона сообщили, что в Темрюке из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены элементы портовой инфраструктуры, произошло загорание. Персонал был эвакуирован, предварительно, никто не пострадал. В пятницу в работах по тушению были задействованы 68 человек и 26 единиц техники.
кубань
краснодарский край
россия, кубань, краснодарский край, всу
Происшествия, РОССИЯ, КУБАНЬ, Краснодарский край, ВСУ
17:35 06.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Техника МЧС РФ
Техника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
КРАСНОДАР, 6 дек – ПРАЙМ. Пожар в порту Темрюка, который возник из-за атаки дронов ВСУ в пятницу и разросся до 1350 квадратных метров, тушат уже больше суток, сообщает в субботу оперативный штаб Краснодарского края.
"В порту Темрюка продолжают тушить возгорание на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В пятницу в оперативном штабе региона сообщили, что в Темрюке из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены элементы портовой инфраструктуры, произошло загорание. Персонал был эвакуирован, предварительно, никто не пострадал. В пятницу в работах по тушению были задействованы 68 человек и 26 единиц техники.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
