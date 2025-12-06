Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве мошенники украли у пенсионера более 48 миллионов рублей
Мошенники под предлогом операции по замене банковского счета украли у 70-летнего пенсионера более 48 миллионов рублей в Москве, сообщила прокуратура столицы. | 06.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА 6 дек - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом операции по замене банковского счета украли у 70-летнего пенсионера более 48 миллионов рублей в Москве, сообщила прокуратура столицы.
По данным прокуратуры, 70-летнему мужчине сначала позвонил якобы сотрудник соцзащиты, после чего почти сразу позвонил лжеправоохранитель, который начал запугивать расследованием уголовного дела, присылая в мессенджере процессуальные документы. В итоге, отметило ведомство, злоумышленники убедили пенсионера, что общение с сотрудниками правоохранительных органов должно проходить в "специальном закрытом чате". Инстанция подчеркнула, что мужчина под давлением мошенников даже подписал "обязательство о неразглашении" и получил "конспиративный мобильный телефон" для постоянной связи с "оперативными сотрудниками".
"Мошенникам удалось убедить мужчину в необходимости проведения "операции по замене банковского счета", чтобы спасти сбережения", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство добавило, что в течение месяца пенсионер выносил из дома и снимал со своих счетов и счетов супруги все деньги, передавая их "агентам", которые называли "пароли" и привозили документы якобы о приеме денег.
"Общая сумма похищенного превышает 48,7 миллиона рублей", - уточнила инстанция.
Установление лиц, причастных к хищению, находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.
Cмартфон в руках - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Россиян предупредили о способе мошенничества с "совместным фото"
