https://1prime.ru/20251206/prokuratura-865280690.html

В Москве мошенники украли у пенсионера более 48 миллионов рублей

В Москве мошенники украли у пенсионера более 48 миллионов рублей - 06.12.2025, ПРАЙМ

В Москве мошенники украли у пенсионера более 48 миллионов рублей

Мошенники под предлогом операции по замене банковского счета украли у 70-летнего пенсионера более 48 миллионов рублей в Москве, сообщила прокуратура столицы. | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T14:23+0300

2025-12-06T14:23+0300

2025-12-06T14:23+0300

мошенничество

финансы

банки

москва

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7628eaf05e54ba5598dddb723453bcae.jpg

МОСКВА 6 дек - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом операции по замене банковского счета украли у 70-летнего пенсионера более 48 миллионов рублей в Москве, сообщила прокуратура столицы. По данным прокуратуры, 70-летнему мужчине сначала позвонил якобы сотрудник соцзащиты, после чего почти сразу позвонил лжеправоохранитель, который начал запугивать расследованием уголовного дела, присылая в мессенджере процессуальные документы. В итоге, отметило ведомство, злоумышленники убедили пенсионера, что общение с сотрудниками правоохранительных органов должно проходить в "специальном закрытом чате". Инстанция подчеркнула, что мужчина под давлением мошенников даже подписал "обязательство о неразглашении" и получил "конспиративный мобильный телефон" для постоянной связи с "оперативными сотрудниками". "Мошенникам удалось убедить мужчину в необходимости проведения "операции по замене банковского счета", чтобы спасти сбережения", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство добавило, что в течение месяца пенсионер выносил из дома и снимал со своих счетов и счетов супруги все деньги, передавая их "агентам", которые называли "пароли" и привозили документы якобы о приеме денег. "Общая сумма похищенного превышает 48,7 миллиона рублей", - уточнила инстанция. Установление лиц, причастных к хищению, находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

https://1prime.ru/20251206/moshenniki-865279295.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, мошенники