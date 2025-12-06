https://1prime.ru/20251206/roskomnadzor-865269488.html
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox в России
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор пока не видит оснований для разблокировки американской игровой платформы Roblox в России, заявили РИА Новости в ведомстве. В среду ведомство заявило, что заблокировало Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики. Тогда же там уточнили, что игра популярна у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь: такие случаи были как в США, так и в России. Позже, в четверг, ряд СМИ написал, что игровая компания отреагировала на блокировку и заявила, что готова соблюдать российские требования. "В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет", - сообщили в Роскомнадзоре.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
