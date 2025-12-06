Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-06T04:33+0300
2025-12-06T05:35+0300
технологии
россия
бизнес
сша
роскомнадзор
технологии, россия, бизнес, сша, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, США, Роскомнадзор
04:33 06.12.2025 (обновлено: 05:35 06.12.2025)
 
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор пока не видит оснований для разблокировки американской игровой платформы Roblox в России, заявили РИА Новости в ведомстве.
В среду ведомство заявило, что заблокировало Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.
Тогда же там уточнили, что игра популярна у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь: такие случаи были как в США, так и в России.
Позже, в четверг, ряд СМИ написал, что игровая компания отреагировала на блокировку и заявила, что готова соблюдать российские требования.
"В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет", - сообщили в Роскомнадзоре.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
 
